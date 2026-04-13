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「あうあう」が運営するYouTubeチャンネル「あうあう家のガジェット」が「iPhone 16在庫処分？？ MNP でキャッシュバック開始！」と題した動画を公開した。ソフトバンクとワイモバイルの通信料金値上げの全貌と、家電量販店におけるスマートフォンの最新の価格動向を報告している。



動画の前半では、ソフトバンクグループの通信料金改定について解説。ソフトバンクの既存プランが値上げされる一方、ワイモバイルは6月2日以降の契約が値上げ対象となり、それ以前の契約であれば12月31日までは値上げ対象外になる複雑な仕組みを指摘した。また、2026年夏以降に海外で月2GBまで追加料金なしでデータ通信が利用できるサービスや、混雑時も優先的に通信可能な「Fast Access」などの新機能についても言及。これらの新機能導入により、あうあうは「ワイモバイルの通信速度が落ちるのではないか」と懸念を示している。



後半では、2026年4月11日時点の価格調査として、NTTドコモの在庫処分施策を分析。MNP限定で「iPhone 16」が実質1円で提供され、さらに1万円が還元されるキャンペーンが開始された。しかし、端末返却時に2万2000円の返却事務手数料が発生する点に注意を促している。「店頭では契約事務手数料の4950円もかかってしまうので、実際手元に残るのは5000円しか得しない」と語り、表面的な安さに隠れた実態を明らかにした。



さらに、週末に実施される「Galaxy A25 5G」の本体価格が10円となる施策や、ドコモ光のキャッシュバックが最大8万円に増額された情報も共有。ワイモバイルの乗り換えについては「6月2日までに契約しないとさらに高くなる」と述べ、今後の各社の価格競争や格安SIMの動向を注視する必要性を伝えている。