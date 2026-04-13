山時聡真（20）が13日、東京・新宿バルト9で行われた、菅野美穂（48）とのダブル主演映画「90メートル」（中川駿監督）公開御礼舞台あいさつに登壇。新生活を迎える4月に新しく始めたいことを聞かれ「ゴルフと料理です！！」と即答した。

「90メートル」は、母親を看病した経験を持つ中川監督が、自らと母を重ね合わせてキャラクターを作り上げ、オリジナルで脚本を手がけた半自伝的映画。山時は母子家庭で育ち、小学生の頃からバスケットボール一筋も、高校2年の時に母の美咲が難病を患ったことでバスケを辞め、世話を優先せざるを得なくなる藤村佑を演じた。わが子を何よりも思いやる美咲を、菅野が演じた。

山時はトークの中で、4日にTBS系で生放送された「オールスター感謝祭26春」で、赤坂5丁目ミニマラソンを走ったことを報告。「4・9キロ、走ってきました。あと、90メートルくらいかなと思って走っていたら体感、1キロくらいあってメチャクチャきつかった」と、映画のタイトルを絡め、走った当時を振り返った。

「90メートル」の劇中にはカレーを作るシーンがあるが「普段から料理を全くしない」という。「家でカレーの練習をしました。家族の象徴を表すシーンで、食べている時、コップをお母さんを見ないで、そっと寄せてあげるというシーンがある。過去、今まで、どう過ごしてきたのかが現れている、重要なシーンで、大切に演じたので思い入れのあるシーンです」と振り返った。

新生活で、新しく始めたいことについて聞かれると料理と答え「おすしを、やっております」と笑みを浮かべた。TBS系で放送中のドラマ「時すでにおスシ！？」（火曜午後10時）で、すしアカデミーで学ぶ森蒼斗を演じており「包丁を使うようになって、魚のさばき方を覚えてきた。もっと料理をやってみたい。ぜひ、ドラマも見て下さい」と、笑みを浮かべて、すがすがしく言い放った。

質疑応答で、受験生からプレッシャーを感じており「前を向けるひと言で応援して欲しい」とリクエストされると「受験って、皆にくるもの。頑張って欲しい。受験がきつくなった時くらいに『カロリーメイト』のCMが流れる。勇気をもらってください。元々、出ていたんで」と呼びかけた。菅野から「山時君が出てるヤツじゃないかな」、中川監督からは「宣伝がすごい」と突っ込みが入り「ズルいですよね、ごめんなさい」と笑いながら謝罪。すると、菅野から「流れが来ているんだよ」とフォローが入った。