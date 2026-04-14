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「ひとり開業チャンネル / by Build’s」が、「【業界の闇】なぜトリミングサロンは多店舗展開できないのか？ロイヤリティ20%の競合に8%で挑む「アイズドッグ」の勝算と狂気【フランチャイズ】」と題した動画を公開した。



ビル清掃FC本部である株式会社アクアの取締役を務める松原氏が、トリミングサロン「アイズドッグ」の石川社長をゲストに迎え、業界が多店舗展開しにくい背景や、「働く人とビジネスとの狭間」について語り合った。



動画の序盤では、松原氏が「大手のブランドって言っても、そんなに店舗数が多いように思えない」と疑問を投げかける。これに対し石川社長は「この業界ってまだビジネス的な視点もないですし、こういった店舗展開していくようなオーナーやトリマーもいない」と現状を分析。



トリマーの多くが1〜2店舗で満足してしまい、経営陣と現場の意識に乖離があるという。松原氏も「働く人とビジネスとのこの狭間が結構、思ったより大きい」と深く納得した様子を見せた。中盤では、他社との違いについて話題が展開。石川社長が「他社ですとロイヤリティ20%いただいているところ、弊社は8%」と明かすと、松原氏は「この12%はまあまあ大きそうですね」と驚きの声を上げた。



石川社長は、手残りを多くすることでオーナーに利益を還元し、持続的な店舗展開を促す狙いがあると語った。終盤、松原氏が「集客はなんとかなるが、トリマーの定着が難しいのでは」と独自の視点を指摘すると、石川社長は「トリマーはトリマーについていきたいという方がやはり多い」と同調。



他のフランチャイズが営業代行を使って加盟店を集める中、自身が面談や現場のサポートに直接入り、オーナーと伴走する姿勢を強調した。現場の技術職と経営の視点を結びつけようとする石川社長の熱意と、松原氏の鋭いビジネス視点が交差する対談となった。トリミング業界の知られざる裏側や、独自のフランチャイズ展開に挑む姿が垣間見える内容となっている。