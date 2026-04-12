元巨人ヘッドコーチの元木大介（54）が4月7日に自身のInstagramを更新し、タレントの薬丸裕英（60）の還暦祝いに参加したことを報告した。

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投稿では「やっくん還暦祝いでした」とつづり、中山秀征（58）、槙原寛己（62）、高橋由伸（51）、高橋尚成（51）らと過ごしたにぎやかな時間を紹介。高橋由と高橋尚の誕生日もあわせて祝ったことを明かしている。

公開された写真では、大きな「60」のバルーンを背に、薬丸が「薬」の文字で飾られた大きな桃饅頭と思われるものを手に笑顔を見せている。テーブルにはせいろに入った桃饅頭も並び、還暦祝いらしい華やかな雰囲気が印象的。そのほかにも、バースデーケーキの写真や集合ショットが投稿されており、気心の知れた仲間たちとの温かな空気が伝わってくる。

【画像】還暦祝いで笑顔を見せる薬丸（画像は元木大介公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「薬丸さんおめでとうございます。皆さん楽しそうですね」「由伸さんと尚成さんもついでに還暦なのかと思いました。んなわけないか」「エッ元木さん還暦ぃ！？ ってビックリしたけどやっくんね」「豪華メンバーですね。やっくんは還暦なんですね。早いけどお若いですね。楽しさがお写真から伝わってきます」といった祝福の声が寄せられている。