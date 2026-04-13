松任谷由実、虫垂炎と診断され手術へ…現状説明 7月予定の公演を延期
シンガー・ソングライター松任谷由実（72）が、虫垂炎と診断され、手術を受けるため、予定していた公演を延期することが13日、公式サイトで発表された。
【番組カット】凛としたたたずまい…モノトーン衣装に身を包んだ松任谷由実
公式サイトに「高崎公演延期のお知らせ」を掲出し、現状を説明。
「いつも松任谷由実を応援頂き、ありがとうございます。この度、定期健診にて『虫垂炎』と診断されました。現時点では特に体調が悪いといった事はなく、緊急を要する状況ではありませんが、『Wormhole』ツアーが年末まで続くことから、その合間をみて手術を行う事になりました」と報告した。
そして「そのため、7月28日（火）に予定しておりました高崎公演を、9月22日（火・祝）に延期させて頂きます。公演を楽しみにしてくださっていた皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけします事、心よりお詫び申し上げます」と伝えた。
「延期公演にご都合が合わず参加出来ない方を対象としたチケット払い戻しをさせて頂きます」とし、手続きも案内した。
【番組カット】凛としたたたずまい…モノトーン衣装に身を包んだ松任谷由実
公式サイトに「高崎公演延期のお知らせ」を掲出し、現状を説明。
「いつも松任谷由実を応援頂き、ありがとうございます。この度、定期健診にて『虫垂炎』と診断されました。現時点では特に体調が悪いといった事はなく、緊急を要する状況ではありませんが、『Wormhole』ツアーが年末まで続くことから、その合間をみて手術を行う事になりました」と報告した。
そして「そのため、7月28日（火）に予定しておりました高崎公演を、9月22日（火・祝）に延期させて頂きます。公演を楽しみにしてくださっていた皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけします事、心よりお詫び申し上げます」と伝えた。
「延期公演にご都合が合わず参加出来ない方を対象としたチケット払い戻しをさせて頂きます」とし、手続きも案内した。