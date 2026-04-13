12年ぶり復活の新型SUVまもなく登場へ

日産は2026年3月17日、米国で生産する大型SUV「ムラーノ」を2027年初頭に日本へ導入すると発表しました。

12年ぶりの国内復活となるモデルで、発表直後から注目が集まっています。販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

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ムラーノは、洗練されたデザインと高い機能性を備えた日産のプレミアムSUVで、初代は2002年に北米で登場し、日本でも2004年に販売が始まりました。

国内では2代目が2015年に販売を終えており、今回の発表は12年ぶりの復活となります。

日本に導入されるのは、2024年10月に米国で公開された4代目モデルです。

今回は、2026年2月に国土交通省が新設した「米国製乗用車の認定制度」を活用することで、米国仕様をベースにしたスムーズな導入が可能になりました。

現行モデルのボディサイズは全長約4900mm×全幅約1981mm×全高約1725mm、ホイールベース約2824mmと、大型SUVらしい存在感のあるプロポーションを持ちます。

エクステリアは「エネルギッシュ エレガンス」をテーマに、21インチホイールや横一文字のLEDテールライトを採用。

また近年の日産車に共通する「デジタルVモーショングリル」を取り入れつつ、クーペ風の流れるようなルーフラインで、力強さと優雅さを両立したスタイルに仕上げています。

インテリアには12.3インチのデュアルディスプレイを標準装備し、車載システムとしてGoogleのサービスを直接使える「Google ビルトイン」にも対応しています。

空調操作は静電容量式タッチパネルを採用し、プッシュボタン式シフトと組み合わせることで、すっきりとした上質な室内空間を実現。さらにセミアニリンレザーシートの設定もあり、快適性と質感の両面でプレミアムSUVらしい仕立てとなっています。

パワートレインは、米国では日産独自の「VCターボ」を採用した2リッターターボエンジンを搭載し、最高出力241hp、最大トルク260lb-ftを発揮。9速ATと組み合わせ、駆動方式はAWDを基本に、ベーシックグレードのみFFも選択できます。

安全装備も充実しており、先進安全パッケージ「セーフティシールド360」や「プロパイロット」を全車標準装備。日常走行から長距離ドライブまで安心感を高めています。

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反響について都内の販売店では、「ここ1年ほどムラーノの情報は入ってきていません」と話しており、店舗側でも現時点では詳しい状況は不明とのことでした。

それでも「最近も時々問い合わせがあります」とのことで、正式発表前ながら一定の関心が続いている様子がうかがえます。

別の販売店でも、「ネットで導入の話題が出た時は問い合わせが多かったですし、今も定期的に聞かれます」との声があり、ユーザー側の期待感は根強いようです。

新型ムラーノは2027年初頭の発売に向け、正式な価格や詳細仕様の発表が注目されます。