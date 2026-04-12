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YouTubeチャンネル「ハテナの探究」が、「ドラマ「VIVANT」で話題の「別班」は実在する！？スパイの歴史と現代の諜報活動を解説」を公開。京都産業大学法学部教授の岩本誠吾氏が、国家安全保障における情報収集の重要性や、ドラマで話題となった組織「別班」の存在について解説した。



岩本氏は、日本の軍事関連用語がタブー視されがちである現状に触れつつ、まずは言葉の意味を知る必要があると前置きした。「DIME（外交、情報、軍事、経済）」の4本柱に技術とソフトパワーを加えたものが国家を支える力であり、特に「情報（Intelligence）」がなければ正しい判断ができないと語る。スパイ活動の具体的な手法として、新聞や雑誌などのメディアから分析する「OSINT（オシント）」がインテリジェンスの95%を占めると明かした。残りの5%を、エージェントを使った「HUMINT」、偵察衛星による画像情報「IMINT」、通信や電波を傍受する「SIGINT」などで補うという。画像情報について「軍事レベルはだいたい30センチの識別能がある」と具体的な精度にも言及した。



また、戦前の日本のスパイ養成機関「陸軍中野学校」にも触れ、第二次世界大戦中に藤原岩市少佐が率いた日本陸軍の特務機関「F機関」がマレー作戦で行った離間工作や、終戦を知らされずにフィリピンのルバング島で約30年間任務を続けた小野田寛郎少尉のエピソードを紹介した。



最後に、TBSドラマ「VIVANT」で注目を浴びた自衛隊の秘密組織「別班」について解説。岩本氏は別班を「陸上自衛隊調査部特別勤務班」の略称ではないかとし、戦後、日米の秘密合意により自衛官が民間人に成り済まして情報収集を行っていた歴史的背景を説明した。現在も「別班」が存在するかについては「確認しようがない」「ミステリーですね」と述べつつ、防衛省にとっては「深く掘り下げてほしくない」領域であると分析し、安全保障の奥深さを伝える形で締めくくった。