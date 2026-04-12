アストロズ・今井達也投手（２７）に早くも試練が訪れた。１１日（日本時間１２日）、チームは今井が遠征先のシアトルから右腕の疲労の精密検査のためにヒューストンに戻ったと発表した。

今井は前日のマリナーズ戦で制球が安定せず、１回ももたずに５四死球、３失点、３７球で乱調降板。シアトルの寒さとＴ―モバイルパークのマウンドの硬さに対応できなかったとし、エスパーダ監督は「彼は腕の疲労を訴えていた。それを聞いてすぐに帰宅させ、医師の診察を受けさせることにした。何も問題がないことを願います。ただいい知らせではないです」と「ＥＳＰＮ」などに話した。

チームは右肩の張りで右腕のブラウン、ハビエルの２人を負傷者リストに入れたばかり。米メディア「アルバット」は「開幕からわずか１４試合で先発５人のうち３人を欠場させることになり、上位争いに食い込もうとするチームには大きな痛手となった。先発ローテーションの安定が早急に必要だ。先発投手よりリリーフ投手の方が多くのイニングを投げている。これはいい兆候とは言えない」深刻な状況を伝えた。今井は３試合を投げて１勝、防御率７・２７となっている。