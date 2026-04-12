猫の平均寿命はどのくらい？

現在、家の中で暮らす猫の平均寿命はおよそ15歳から16歳程度といわれています。一昔前に比べると、キャットフードの質が向上し、獣医学も進歩したため、20歳近くまで生きる猫も珍しくありません。

一方で、外に出る機会がある猫は、交通事故や感染症のリスクが高まるため、平均寿命が数年短くなる傾向にあります。

猫の成長スピードは人間よりもずっと早く、1歳で人間の18歳、2歳で24歳くらいになり、その後は1年で4歳ずつ年をとると考えてください。

愛猫が今、人間でいうと何歳くらいなのかを把握しておくことで、体調の変化に気付きやすくなり、年齢に応じた適切なケアができるようになります。

品種によって寿命に差は出るの？

猫の寿命は品種によってある程度の傾向があります。一般的に、さまざまな血統が混ざっている「雑種（ミックス）」は、遺伝的な病気が少なく、体が丈夫なため長生きしやすいといわれています。

対して「純血種」は、その種類特有の愛らしい見た目や性格を受け継ぐ一方で、心臓や腎臓などに遺伝的な疾患を抱えやすい場合があり、平均寿命が雑種より少し短くなるケースも見られます。

ただし、これらはあくまで統計上の話です。どの品種であっても、飼い主が日頃から体調を管理し、その猫に合った生活環境を整えることで寿命は大きく変わります。

自分の愛猫がどのような病気にかかりやすい血統なのかを事前に知っておくことが、早めの対策につながるでしょう。

猫の寿命を左右する4つの大きな要因

生活環境

猫が安全に暮らすためには「完全室内飼育」が非常に重要です。

家の外には、車との接触事故、他の猫との喧嘩による怪我、そして恐ろしいウイルス感染症など、命を脅かす危険が溢れています。家の中だけで過ごすことで、これらのリスクをゼロに近づけることができるでしょう。

また、家の中でも退屈させない工夫が必要です。猫は高いところに登るのが大好きなので、キャットタワーを設置したり、外の景色が見える窓辺にスペースを作ったりして、運動不足を防げるよう工夫してあげてください。

清潔なトイレや静かに眠れる場所を確保するなど、猫が自分のペースでリラックスできる空間作りが、心身の健康を支える土台となります。

食事

健康な体を作る基本は、毎日の食事にあります。基本的には「総合栄養食」と記載されたフードと、新鮮なお水があれば栄養バランスは保たれますが、大切なのは「ライフステージ」に合わせることです。

子猫用、成猫用、シニア用といった区分は、その時期に必要なカロリーや栄養素を計算して作られています。

特にシニア期に入ると、腎臓への負担を減らすために塩分やリンを控えた食事が必要になるなど、選ぶポイントが変わってきます。

また、人間の食べ物の中には、玉ねぎやチョコレートのように猫にとって中毒を引き起こすものも多いため注意が必要です。おやつの与えすぎは肥満を招き、関節や心臓に負担をかけるので、一日の給餌量を守って管理しましょう。

去勢・避妊手術

去勢や避妊の手術は、単に赤ちゃんが生まれないようにするだけではなく、病気の予防という大きなメリットがあります。

メスであれば子宮蓄膿症や乳腺腫瘍、オスであれば精巣の病気など、生殖器にまつわる深刻なトラブルを防げる確率がぐっと高まります。

また、発情期特有のストレスを抑えられるのもポイントです。外に出たがって鳴き続けたり、スプレー行動（尿によるマーキング）が解消されるため、猫自身が穏やかに過ごせるようになります。

手術をするとホルモンバランスの変化で太りやすくなる傾向があるため、術後は低カロリーのフードに切り替えるなどの工夫をして、健康的な体型を維持してあげましょう。

ストレス

猫は非常に繊細な動物で、ちょっとした環境の変化が大きなストレスになります。引っ越しや新しい家具の配置、あるいは騒音などが原因で体調を崩し、下痢や膀胱炎を引き起こすことも珍しくありません。

ストレスは免疫力を低下させるため、長生きのためには「心の平穏」を守ることが重要です。

猫が何に不安を感じるかは個体差がありますが、急な来客時に隠れられる場所を用意したり、強い香りの芳香剤を控えたりといった配慮を忘れないようにしましょう。

また、飼い主との適切な距離感も大切です。構いすぎず、猫が甘えてきたときにはしっかり遊んであげるというメリハリのある関係が、猫にとって最も心地よい環境となり、結果として寿命を延ばすことにつながります。

飼い主ができる「長生きの秘訣」

日々の些細な変化を見逃さない観察力が、愛猫の命を守ります。

猫は不調を隠すのが上手な動物なので、飼い主が「食欲はあるか」「おしっこの回数や色は正常か」「毛並みにツヤはあるか」といったチェックを習慣にしましょう。撫でているときにしこりや痛みがないか確認するのも効果的です。

また、定期的な健康診断は欠かせません。1歳から6歳くらいまでは年に1回、7歳を過ぎたシニア期からは半年に1回のペースで受診するのが理想です。

特に血液検査は、外見からはわからない内臓の異常を早期発見する大切な検査です。歯磨きなどのデンタルケアも重要で、お口の健康を守ることは全身の病気予防に直結します。

プロの力も借りながら、家庭でのケアを継続しましょう。

まとめ

猫と長く一緒にいるために最も大切なのは、日々の変化にいち早く気づき、適切な対策をとることです。

食事や環境への配慮、そして定期的な病院への通院を「当たり前の習慣」にしましょう。

飼い主が正しい知識を持ち、深い愛情を持って接することで、猫は安心して穏やかな一生を過ごすことができます。一歩ずつ、できることから始めていきましょうね。

(獣医師監修：葛野宗)