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自動車解説者・ジャーナリストのGocarが自身のYouTubeチャンネル「Gocarの新くるま情報」にて、「【今、SUVよりワゴン！】ボルボ V60 B4に感激…やっぱりボルボといえばステーションワゴンだった！｜試乗レビュー＆内装レビュー」を公開した。動画では、ボルボ「V60 ウルトラ B4」に試乗し、マイルドハイブリッドエンジンの滑らかさや、ステーションワゴン（エステート）ならではの実用性と走行性能の高さを解説している。



Gocarは自身も先代のV60クロスカントリーを愛車としていた元オーナーだ。昨今は世界的にSUVが全盛となっているが、あえて伝統的なステーションワゴンであるV60を取り上げ、その魅力を再検証した。試乗で最も強調されたのは、2.0リッター直列4気筒ターボエンジンに電気モーターを組み合わせたマイルドハイブリッドシステム「B4」の静粛性と滑らかさだ。低回転から豊かなトルクを発揮し、7速DCTと組み合わさる走りに、「とにかく滑らか」「このエンジンの滑らかさには結構感激した」と絶賛の声を上げた。



また、スカンジナビアンデザインを体現するインテリアの質感も高く評価している。スウェーデンのオレフォス社製クリスタルガラスを用いたシフトレバーについて「これだけで特別感がある」と語り、Googleシステムを搭載したセンターディスプレイの操作性や、マッサージ機能とベンチレーションを備えた上質なナッパレザーシートの快適性を紹介した。さらに、ステーションワゴンの真骨頂であるラゲッジスペースにも言及。足をかざすだけで開閉できる電動テールゲートや、荷物を固定できる折りたたみ式のパーテーション、フラットに倒せる後席など、日常からレジャーまで幅広く活躍する実用性の高さを実演を交えて詳細に解説した。



Gocarは、全高の低さがもたらすコーナリングの安定感や、乗降性の良さを改めて指摘し、「SUVも良いが、やはりボルボのステーションワゴンはいい車だ」と総括した。世間ではSUV人気が根強いものの、上質な走りと広大な積載性を両立させたいユーザーにとって、ステーションワゴンという選択肢がいかに理にかなっているかを実感させられるレビューとなっている。