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YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が「【大阪関西万博】万博で話題だったガスパビリオンのXRゴーグル体験「おばけワンダーランド」がハグミュージアムに帰ってきました！体験レポ！」を公開した。

動画では、大阪のハグミュージアムで復活したVR体験の詳細や、会場の展示の様子をレポートしている。



京セラドームのすぐ横に位置するハグミュージアムの会場には、入ってすぐにガスパビリオンの衣装が展示されている。

巨大なミッチーやミャクミャクのぬいぐるみなども配置されており、これらは予約なしでも見学可能だ。

体験の受付は予約時間の10分前から行われ、注意事項の確認後に映像ルームへと案内される。



VR体験では、ゴーグルを装着して映像を楽しむ。作中では、未来のエネルギーである炎のキャラクター「e-メタン」や、増えすぎたCO2の塊である「キング・C・オーツ」が登場。

「H2」を「キング・C・オーツ」にぶつけることで「e-メタン」に変わるという、環境をテーマにしたストーリーが展開される。

また、今回の体験では、ゴーグルをかけると自分の周囲に同じおばけの姿になった参加者が多数現れるという新機能も追加された。



全体の所要時間は約20分で、1回に4人まで参加できる。

実施期間は2026年3月16日から2027年3月末日までの予定で、実施日の15日前午前0時から予約可能だ。

体験後にはパンフレットが配布され、会場内でスタンプを楽しむこともできる。