KINUJOヘアドライヤー新作♡最上位モデルで叶う速乾＆ツヤ髪体験

毎日のドライ時間を、もっと美しさへとつなげたい方に♡KINUJOからブランド史上最上位モデルとなるヘアドライヤーが登場します。速乾性はもちろん、仕上がりのツヤやまとまりまで追求したプレミアムな1台。乾かすだけでなくスタイリングまで叶える設計で、忙しい日常の中でもサロン級の仕上がりを目指せる注目アイテムです♪

速乾×美艶を叶える新技術

「KINUJO Silk Premium Dryer」は、大風量2.7㎥/分※1を実現したハイパワーモーターを搭載し、短時間でしっかり乾かせるのが魅力。

さらに独自の3レイヤーシルクテクノロジーにより、乾かしながらうるおいを守り、さらさらでしっとりとした質感へ導きます。

「シルクイオン＆マイナスイオン」「Silk Heat3D」「シルクセンシングプラス」の3つの機能が連動し、髪の状態に合わせて最適な風を届けることで、まとまりとツヤを実感できます。※1当社基準で計測

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仕上がりで選べるモード機能

本モデルには新たに「ボリュームモード」「ケアモード」を搭載。ボリュームモードは根元をふんわり立ち上げながらツヤ感をプラスし、立体感のある仕上がりに。

ケアモードは髪と頭皮をやさしくいたわりながら、しっとりと乾かします。

さらにマニュアルモードでは温度・風量を各3段階で調整可能。髪質やその日のコンディションに合わせて、自分好みのドライが叶います。

使いやすさとデザイン性

カラーはクリアシルバーとアーバンブラウンの2色展開。スタイリッシュで高級感のあるデザインも魅力です。

また、エアリー・ボリューム・ブローの3種類のアタッチメントが付属し、スタイリングの幅も広がります。自宅でのヘアケアから仕上げまで1台で完結できる、機能性の高さもポイントです。

価格は49,500円（税込）、2026年4月20日（月）より全国の家電量販店や公式オンラインショップなどで販売されます。

毎日のドライがご褒美時間に

KINUJOの新作ヘアドライヤーは、乾かす時間を“美しさを育てる時間”へと変えてくれる1台♡速乾・ツヤ・まとまりを同時に叶える設計で、忙しい毎日でも理想の髪へ近づけます。

ワンランク上のヘアケアを取り入れたい方や、自分へのご褒美にもぴったり。毎日のドライタイムを、もっと心地よくアップデートしてみてください♪