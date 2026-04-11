「生きる理由」になっていたハムスターが息を引き取ってから5年。今でもお墓はベッドの隣に【著者インタビュー】
【漫画】本編を読む
自分は何のために生きているのだろう、と悩むとき。すぐそばに、大好きな存在がいてくれたなら…。『君のためなら生きてもいいかな ハムスターのうにさんと私』（松村生活/KADOKAWA）は、うつ、線維筋痛症、メニエール病など様々な病を患い、休職して心が折れていた「私」が主人公。「私」がハムスターの「うにさん」と出会い、共に過ごす中で生きる力をすこしずつ取り戻していく。
--本作ではハムスターのうにさんが息を引き取ったときや、亡くなったあとのエピソードも描かれています。うにさんの終末期を共に過ごしてどんなことを感じましたか？
松村生活さん（以下、松村）：思い出すと、今でも涙が出ます。悲しいだけじゃなくて楽しいこともたくさんあったはずですが、私の記憶の性質上、悲しさが永く残ります。
でも自分で漫画を読み返すと思い出せますね。「あったあった、こんな面白いことが」と。同居人のペットの死も辛かったのですが、同居人と話していると色んな姿を思い出すので、やはり外部記憶装置は大事だなと。最近は、「失った者を思い出し続けるために長く生きてもいいんじゃないか」と思えるようになってきました。
--うにさんが亡くなったとき、獣医の先生へのお礼や、SNSでのお知らせなどを淡々とこなしていました。「もう起きないの？」「ずっと？」とうにさんへ語りかける言葉に泣けてきます…。
松村：とりあえずやるべきことをやるのが精神的に落ち着くので、淡々とこなしていましたが、ケージはなかなか片付けられなかったです。
--うにさんが息を引き取ってから約5年。今、うにさんは松村さんにとってどんな存在になっていますか？
松村：5年、と聞いてびっくりしました。あれから引っ越しもしたのに、うにさんが齧ったコーンは相変わらず冷凍庫で保管してますし、うにさんが土の中にいる鉢植えもベッドの隣にあります。
うにさんが夜に出てこないことを思うと今でも涙が出ますが、色んなものを見ては「うにさんに似ている」と思って感動し、それを愛したりしているので、このままえっちらおっちら生きていくのだと思います。
取材・文＝吉田あき