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健康パンの専門家 むらまつ さきが、「【1個46円＆40分で完成】糖質オフパンの材料と作り方 大公開！」と題した動画を公開した。動画では、材料費わずか46円、たった40分で完成する、糖質最大76%オフの「ふわふわグルテンフリーパン」の作り方とメリットを紹介している。



このレシピの最大の特徴は、砂糖、油、卵、乳製品を一切使用しないこと。動画内でむらまつさんが「アレルギーの観点からも入れない方がいい」と説明する通り、健康に特化した安心の配合になっている。ベースとなる粉には大豆粉を採用。1kg約1,000円と米粉と同等の価格で手に入り、家計に優しいのも嬉しいポイントだ。さらに、食物繊維が豊富なサイリウムを加えることで、より健康度をアップさせている。



「どうやって作るの？」という疑問に対し、調理工程は驚くほどシンプル。「粉と水分を混ぜる」「形を作る」「発酵して焼く」の3ステップのみで、トータル40分で手軽に焼き上がる。さらに、まとめ焼きをすることで節電や時短にも繋がる。市販の糖質オフパンには小麦粉や添加物が多く含まれている場合もあるが、この手作りパンなら不要なものを避けることができる。



ダイエット中の方や、アレルギーを持つ子どもにも安心して食べさせられる夢のようなレシピ。「おうちで簡単に健康的なパンを作って欲しい」というむらまつさんの思いが詰まった糖質オフパンを、ぜひ日々の食卓に取り入れてみてはいかがだろうか。



【レシピ】

［材料］

・大豆粉

・片栗粉

・サイリウム

・塩

・本みりん

・イースト

・水



［作り方］

1. ボウルに大豆粉、片栗粉、サイリウム、塩、イーストなどの粉類を入れる。

2. 本みりんと水を加え、粉と水分をしっかりと混ぜ合わせる。

3. 生地を一つにまとめ、お好みの形を作る。

4. 生地を発酵させた後、オーブンで焼き上げる。