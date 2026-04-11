マンガ「うしろの正面カムイさん」(原作・えろき氏)などを手がける漫画家・コノシロしんこ氏が10日、自身のインスタグラムを更新し、結婚したことを報告した。



【写真】お幸せに！花嫁・花婿ビシッと決めた2ショット

オフショルダーのクラシカルなウエディングドレス姿で、タキシード姿の夫との2ショットを投稿。「私事ですが、小説家の猿渡かざみと入籍しました。今後ともよろしくお願いします」とお相手の名前も公表した。



猿渡氏も【報】というタイトルで10日にX(旧ツイッター)に投稿。「私事ですが、漫画家のコノシロしんこ(＠myayoi62)と入籍いたしました クリエイター同士お互い切磋琢磨しながら、より一層作家業に専念していこうと思っておりますので、なにとぞよろしくお願いいたします」とコメントしている。11日にも満面の笑みでピースサインを出す2.5ショット(コノシロ氏のドレスを持つ人物も写っている)を投稿「たくさんのお祝いありがとうございます!!!ちょっとずつ返していきます」と感謝を伝えている。



猿渡氏は「塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い」などで知られる小説家。同作は累計150万部を突破しており、アニメ化も決定している。



コノシロ氏は「烏丸やよい」の名義でも活動。「出戻り勇者と美女魔王 強制送還されたら世界はゾンビであふれていた」などの作品を手がけている。「うしろの正面カムイさん」も2026年夏にアニメ化されることが決定している。



（よろず～ニュース編集部）