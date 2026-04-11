俳優の中島裕翔が１１日、所属事務所「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」の公式サイトなどを通じ、女優の新木優子との結婚を発表した。２人は１７年に初共演映画でラブストーリーを演じ、以降ドラマでも共演を重ねていた。

中島は、同サイトで新木と結婚することを発表し「互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います」と夫婦生活への思いをつづった。

２人は、２０１７年公開の映画「僕らのごはんは明日で待ってる」で初共演。中島がネガティブな主人公役で主演し、新木はポジティブなヒロイン役でラブストーリーを演じた。同作の舞台あいさつでは、新木が泣きの芝居の撮影で苦労した際、中島が「いつまでも待つから」と気遣っていた秘話が明かされていた。

その後も、フジテレビ系ドラマ「ＳＵＩＴＳ／スーツ」シリーズ（１８、２０年）で共演。優秀な弁護士（中島）と、真面目なパラリーガル（新木）をそれぞれ好演し、もどかしい恋の行方が視聴者から大きな反響を呼んでいた。２人はその後、交際に発展したとみられ、晴れてゴールインとなった。

◆中島 裕翔（なかじま・ゆうと）１９９３年８月１０日、東京都生まれ。３２歳。２００４年に事務所入所。０７年９月に「Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ」に加入。同１１月にＣＤデビュー。１４年「水球ヤンキース」で連ドラ単独初主演。１６年「ピンクとグレー」で映画初主演。１９年「ＷＩＬＤ」で舞台初主演。１７年から３年連続で「ベストジーニスト」受賞。２５年８月２８日、グループを卒業。

◆新木 優子（あらき・ゆうこ）１９９３年１２月１５日生まれ。３２歳。東京都出身。スカウトをきっかけに、０８年、映画初出演・初主演作「錨（いかり）を投げろ」で女優デビュー。１９年、「モトカレマニア」で地上波ドラマ初主演。ファッション誌「ｎｏｎ‐ｎｏ」の専属モデルを８年間務め、２１年にはベストジーニストを初受賞。２０年からＤＩＯＲのジャパンアンバサダー。