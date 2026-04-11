コムドット・ひゅうが、対戦相手に芸人、応援してほしい人に女性動画クリエイター挙げる やまとがつっこみ「特別な感情で言ってるやん」
5人組動画クリエイター・コムドット（やまと、ひゅうが、あむぎり、ゆうた、ゆうま）が、11日午後6時25分から12日午後10時にかけて生放送されるABEMA開局10周年特別番組『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』に出演する。放送に先立ち、3月27日に合同取材が行われ、対戦したい人や応援してほしい人を明かした。
【写真】30時間不眠の企画に挑戦するコムドット
同番組では、賞金獲得のためにコムドットが30時間連続でミッションに挑む。襲い掛かるミッションをクリアし続ければ最大1億円を獲得できるが、失敗するたびにパイ投げの罰ゲームを受け、賞金が減額されていく。
同企画には芸人が数多くキャスティングされているそう。対戦してみたい人を問われたメンバーたちは、宮川大輔や、千鳥、かまいたち、コロッケ、バナナマン・日村勇紀、出川哲郎など、名だたる芸人を挙げる中、ひゅうががお見送り芸人しんいちの名を出すと、やまとが「YouTuberに対して、ボロボロに言ってきそうだからバトルになりそうだよね」と冗談めかして話し会場を笑いに包んだ。そして、やまとが「（対戦したい人は）永野さんかな。対決っぽくないどの視点でコムドットを刺してくるか（笑）」と話すと、ひゅうがは「生配信の永野さんは多分相当やばい（笑）」と出演した時のイメージを膨らませ、盛り上がった。
過酷なミッションに「応援しに来てほしい人」の話題になると、ひゅうがが「きりたんぽちゃんとか来たら結構熱いよね？」と登録者130万人を超える女性動画クリエイターの名を挙げた。ほかのメンバーたちが顔を見合わせた後、やまとが「個人的に推してるからでしょ？俺らは友達だから普通に嬉しいけど、（ひゅうがは）特別な感情で言ってるやん」と明かすと、ひゅうがはあむぎりを指差しながら「お前も元々はそうだったんだから」と巻き添えにしながら会場を笑わせた。
【写真】30時間不眠の企画に挑戦するコムドット
同番組では、賞金獲得のためにコムドットが30時間連続でミッションに挑む。襲い掛かるミッションをクリアし続ければ最大1億円を獲得できるが、失敗するたびにパイ投げの罰ゲームを受け、賞金が減額されていく。
過酷なミッションに「応援しに来てほしい人」の話題になると、ひゅうがが「きりたんぽちゃんとか来たら結構熱いよね？」と登録者130万人を超える女性動画クリエイターの名を挙げた。ほかのメンバーたちが顔を見合わせた後、やまとが「個人的に推してるからでしょ？俺らは友達だから普通に嬉しいけど、（ひゅうがは）特別な感情で言ってるやん」と明かすと、ひゅうがはあむぎりを指差しながら「お前も元々はそうだったんだから」と巻き添えにしながら会場を笑わせた。