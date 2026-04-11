◆米大リーグ カブス―パイレーツ（１０日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・パイレーツ戦のスタメンに「５番・右翼」で名を連ね、今季初出場となる。

誠也は３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に侍ジャパンの一員として出場。東京ドームでの１次ラウンドでは２本塁打を放つなど、９打数３安打の打率３割３分３厘で主軸として存在感を示した。だが、１４日（同１５日）の準々決勝・ベネズエラ戦（米マイアミ）では１打席目に四球を選んで出塁。二盗を試みた際に右膝を痛めて途中交代。右膝後十字じん帯の軽度の損傷と診断されて開幕には間に合わず、負傷者リスト（ＩＬ）入りとなっていた。

マイナーでは傘下２Ａノックスビルで３日（同４日）から試合に出場。５試合に出場して１４打数６安打の打率４割２分９厘の成績を残して、メジャー復帰となった。昨季は自己最多で日本人右打者史上最多となる３２本塁打。自身初のポストシーズンも経験し、飛躍の１年となった。今季は５年契約の５年目。来季以降につなげるためにも大きな意味を持つ１年がようやくスタートする。

この試合のカブスの先発は今永昇太投手（３２）。ここまでの２試合は０勝１敗、防御率４・５０とあって、今季初勝利を狙う一戦でもある。カブスのスタメンは以下の通り。

【カブス】

１（二）ホーナー、２（一）ブッシュ、３（三）ブレグマン、４（左）ハップ、５（右）鈴木誠也、６（中）クローアームストロング、７（捕）ケリー、８（指）バレステロス、９（遊）スワンソン、投・今永昇太