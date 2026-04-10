「生成AIを使える人」と「使えない人」では、今後の仕事の幅や年収はどれくらい変わるのでしょうか？

生成AIで仕事の生産性はどれくらい変わるのか

生成AIの最大の影響は、仕事のスピードと質の向上です。これまで1時間かかっていた資料作成が、AIを活用することで30分以下に短縮されるケースもあります。単純に作業時間が半分になるだけでなく、アイデア出しや構成作成も補助されるため、成果物の質も上がりやすくなります。

この差は1日単位では小さく見えても、1ヶ月、1年と積み重なると大きな差になります。同じ勤務時間でもアウトプットの量が1.5倍～2倍になることもあり、結果として評価や担当業務に影響していきます。

ただし、この差が出るのは「使える人」の中でも、単なる利用にとどまらず、業務に組み込めている人です。単発で使うだけでは大きな差にはつながりにくい点は理解しておく必要があります。



職種別に見る「使える人」と「使えない人」の差

生成AIの影響は職種によって異なります。事務職では、メール作成や資料整理などの定型業務が多いため、AIによる効率化の効果が出やすいです。作業時間が短縮されることで、より重要な業務に時間を使えるようになり、評価に直結しやすくなります。

営業職の場合は、提案資料の作成や顧客分析で差が生まれます。AIを活用して質の高い提案ができる人は、成約率が上がる可能性があります。その結果、インセンティブや評価に反映されやすくなるでしょう。

一方でIT職では、差はさらに大きくなる傾向があります。プログラミングの補助やコード生成を活用することで、開発スピードが大幅に向上します。場合によっては、同じ業務を従来の半分以下の時間でこなせるケースもあり、生産性の差がそのまま評価につながります。

このように、どの職種でも差は出ますが、特に成果が数値で見える職種ほど影響は大きくなるでしょう。



年収はどれくらい変わる？ 具体的な差のイメージ

年収差については、「AIが使えるだけで急に上がる」という単純なものではありません。ただし、複数の調査からは、生産性の向上を通じて中長期的に差が広がる傾向が示されています。

例えば、米国の大手コンサルティング会社であるマッキンゼー・アンド・カンパニーが公表した2023年のレポートでは、生成AIの活用により、ソフトウェア開発など特定の業務において生産性が20％～45％程度向上する可能性があるとされています。

さらに同レポートでは、文章作成や分析といった知的労働でも、生成AIが業務効率を大きく高める可能性があると指摘されています。生産性が高い人材は評価や昇進に反映されやすいため、こうした差が積み重なることで、結果として年収差につながりやすいです。

また、Lightcastの分析では、AIスキルを求める求人は他の求人と比べて平均で約28％高い賃金水準にあるとされています。こうした傾向からも、AIスキルが収入に影響を与える可能性があることがうかがえるでしょう。



転職市場における変化

転職市場でも変化が見られます。人材サービス大手のパーソルキャリア株式会社が発表した2024年の調査では、DXやAI関連スキルを持つ人材は企業からの需要が高く、提示年収が上昇傾向にあるとされています。

実際、AI活用人材の転職では年収100万円～300万円アップの事例が見られ、業務改善スキルで差が出やすいといえます。

重要なのは、「使えるレベル」によって差が大きく変わる点です。単に文章作成を補助するだけの使い方では評価への影響は限定的ですが、業務の効率化や仕組み化までできるようになると、生産性の差が明確になり、年収にも反映されやすくなります。

つまり、生成AIは使うかどうかだけでなく、「どのレベルで使うか」が収入差を分けるポイントになるといえるでしょう。



年収が上がる人・上がらない人の違いとは

生成AIを使っても年収が上がらない人もいます。その違いは「使い方」にあります。単なる作業の補助として使うだけでは、評価にはつながりにくいです。

一方で年収が上がる人は、AIを使って業務のやり方そのものを変えています。例えば、作業時間を短縮した分で新しい業務に取り組んだり、成果の質を高めたりしています。このように、成果に結びつける使い方ができるかどうかが重要です。

また、継続的に使い続けている点も特徴です。日常業務の中にAIを組み込み、自分なりの使い方を確立している人ほど、差が広がりやすくなります。

生成AIは、使うだけで年収が上がる魔法のツールではありません。しかし、使い方次第で仕事の質や評価を大きく変える力があります。今の段階で少しずつ活用を始めることで、将来的な差を着実に広げていくことができるでしょう。



出典

マッキンゼー・アンド・カンパニー 生成AIがもたらす潜在的な経済効果

Lightcast 2025年7月24日公開レポート

パーソルキャリア株式会社 ビジネスパーソンと企業の「生成AI」活用調査

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー