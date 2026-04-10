大阪桐蔭・吉岡貫介〜不完全燃焼の春（後編）

前編：「大阪桐蔭史上最高の投手になるかも」と評された吉岡貫介はなぜ決勝で登板しなかったのか？＞＞

吉岡貫介は、大阪桐蔭のある大阪府大東市で生まれ育った"生粋の地元っ子"。学童野球から始め、中学時代は中村剛也（西武）らを輩出した大東畷ボーイズで腕を磨き、大阪桐蔭へ進んだ。

父の影響で大の広島ファンであり、丸佳浩（現・巨人）に憧れた少年時代。捕手や三塁手も兼ねるなど打力も高く、投手に専念すると球速は一気に伸び、中学３年時には145キロに到達した。

大阪桐蔭は自転車で通える距離にありながら、憧れだった寮生活もスタート。全国から集まる逸材たちに囲まれ、腕を磨いていった。



選抜大会準決勝の専大松戸戦で好投した大阪桐蔭・吉岡貫介 photo by Ryuki Matsuhashi





【「大丈夫です」の言葉に潜んだ違和感】

今年１月半ば、雑誌の取材でプロフィール的な話題に和やかに応じてくれたところで、気になっていた本題へと切り込んだ。秋以降のコンディションと春の見通しについてだ。何より、不安は払拭されているのか。これには即答で「大丈夫です」。ただ、自信満々というよりは、どこか含みを残した響きにも感じられた。角度を変えていくつか問いかけると、言葉を補うように答えてくれた。

「今もボールの強さは出せていますが、少し投げていなかったので、投げる体力はやや落ちています。ここからフォームをつくっていけるかどうか。でも痛みとかはないので、暖かくなってくれば、選抜にしっかり合わせていけると思います」

次に話を聞いたのは、選抜開幕が目前に迫った３月８日。対外試合解禁の翌日、関西学院（兵庫）とのダブルヘッダーが行なわれた日だった。これが選抜前、唯一の取材機会。この日、登板のなかった吉岡の周りに記者は少なく、ここでも現状を確認したが、前回と同様の答えが返ってきた。

「どこも不安はありませんし、段々と（調子が）上がっていい感じです」

この時点で大阪桐蔭の初戦は大会６日目。優勝するには後半８日間で５試合を戦い抜かなければならず、投手起用は極めて重要になる。橋本翔太郎コーチは「吉岡次第です」と語ったが、２年生左腕の川本晴大と復調途上の吉岡をどう使うか。そして吉岡がどれくらいの状態で大会に入るのかが最大の焦点だった。

迎えた熊本工業との初戦は川本が先発し、圧巻の完封でチームに勢いをもたらした。一方の吉岡は６回からブルペン入り。昨年秋以来の投球を見守ったが、ストレートもスライダーも抜け気味で、持ち味の柔らかさやフィニッシュも今ひとつ。捕手が捕りきれないボールもあり、万全とは言い難い状態だった。

次戦も先発はないかもしれない──そんな見方がよぎる一方で、無理だけはしてほしくないという思いも強く残った。

試合後、吉岡に話を聞くことができた。

「ブルペンでの投球は、６、７割の状態に見えたけど」と話を向けると、「いや、自分的にはとくに。昨日の練習よりいい感じでした」と返ってきたが、言葉に力強さは感じなかった。

少し話を進めると、「少し前までは、自分が今日の先発予定だったんです」と明かした。だが、試合が近づくなかで川本の先発が決まったという。つづけて、「（次戦の）三重のほうが打線はいいという評判なので」と口にしたひと言には、エースとしてのプライドを感じたが、ふたりのコンディションや大会日程を踏まえた、総合的な判断だったのだろう。

「次の試合で投げるとしたら......」という仮定の話のなかで、どんなピッチングをイメージしているのかと問うと、「７、８割くらいでは投げられたら......」と口にした。好調時の７、８割という意味だろうが、やはりこの日のブルペンは６、７割にも満たない感覚だったのではないか。そう思うと、厳しい展開が予想された。

【不安の先に見えた復活の兆し】

２回戦の三重戦。吉岡は先発のマウンドに上がったが、本来のボールにはほど遠く、２日前のブルペンでの投球がよみがえった。

立ち上がりから制球が定まらず、初回は３四球が絡んで２失点。秋の金光大阪戦では150キロ近い球速を連発していたストレートも、この日は130キロ台後半が中心で、持ち味の球質も伝わってこなかった。

一打許せば、試合の流れは大きく変わっていたかもしれないという場面もあったが、エースの意地で踏ん張り、４回1/3を２安打、７四球ながら、なんとか４失点でしのいだ。

試合後の吉岡は「まだフォームのバランスが......」「次までに固めて......」と、フォームについての言葉を繰り返した。それでも２回にはこの日最速の152キロをマークし、イニングを追うごとに体もほぐれ、ボールもまとまり始めていた。

５回途中まで109球を投げて４失点。その投球に少し安堵したと伝えると、吉岡は柔らかな表情を見せ、「なんとか投げられたかなとは思います」と語った。

ただ、この投球が次にどうつながるのかはわからず、正直なところ不安のほうが大きかった。しかし、その見方を一変させ、次戦以降への期待を膨らませてくれたのが、石田（寿也）、橋本の両コーチの言葉だった。奇しくもふたりは、同じ表現を用いてこう語った。

「本人にとっては、甲子園で投げ込みをやっているようなものだと思います」

昨秋以降はコンディションに配慮し、ノースロー期間を設けるなど慎重に調整を進めてきた。そのため、ほかの投手のように投げ込みで肩をつくり、フォームを固めきる前に選抜を迎えることとなった。つまり、その遅れを大会中に投げながら取り戻している、ということだ。

だとすれば、登板を重ねるごとに状態が上向いていく可能性は高い。信頼するふたりのコーチの言葉によって、私の中にあったコンディション面への不安は払拭された。あとは、大会期間中にどこまでボールが上がってくるのか。注目はそこに絞られた。

【ブルペンで終わった復活劇】

三重戦から中２日で迎えた準決勝の専大松戸（千葉）戦に吉岡は先発した。ふたりのコーチの見立ては当たっていた。前回よりも球速のアベレージ、球質ともに向上し、制球も安定。７回を投げて５安打、５奪三振、３四死球の１失点と試合をつくった。

試合後、前回登板から取り組んだ点としてフォームの修正を挙げた吉岡は、お立ち台の上で笑みを浮かべながら、うれしそうに手応えを語っていた。

次があれば、もう一段階上の吉岡が見られる──。そう確信して迎えた２日後の智辯学園（奈良）との決勝戦。先発は川本だったが、試合が進むにつれ、最後は吉岡がマウンドに上がるのではないかという思いが浮かんでいた。

５回から入ったブルペンでの投球も、初戦に比べて格段に安定。さらに状態は上がっているように見えた。それでも、吉岡がマウンドに上がることはなくゲームセット。大阪桐蔭の４年ぶりの優勝が決まった。

前にも触れたように、閉会式前に見せた浮かない表情は、その後の取材の間もしばらく続いていた。歓喜に包まれる場のなかで、どんな顔をしていればいいのかわからなかったのだろう。

やがて話題がブルペンの投球に及び、「登板をアピールは？」と聞くと、「ちょっとだけしました」と少し表情を緩めた。ブルペンから戻り、「ピッチング終わりました！」と元気よく報告したという。ただ、その後、西谷浩一監督から声がかかることはなかった。

勝利を最優先した結果、川本続投が最善だったのだろう。それだけ川本の投球が見事だったのは間違いない。一方で、吉岡にとっては、この悔しさを糧に夏へ向かえという、指揮官のメッセージも込められていたのかもしれない。その思いを伝えると、吉岡は「それはあると思います」とうなずいた。

だとすれば、ここからだ。指揮官の思いに、エースがどう応えていくのか。18日に初戦を迎える春の大阪大会のメンバーに、吉岡の名があった。選抜後も続けて登板できる状態にあるということだろう。

ならば、実戦を重ねるなかでフォームは固まり、投げる体力も戻り、ボールもさらに上がっていくはずだ。藤浪晋太郎（DeNA）と澤田圭佑（ロッテ）が競い合った2012年、根尾昂（中日）、柿木蓮（元日本ハム）、横川凱（巨人）が揃った2018年にも劣らぬ強力投手陣が完成すれば。３度目の春夏連覇への道も見えてくる。

その軸は、やはり吉岡だ。春の日本一の裏で喜びきれなかったエースの存在こそが、夏を戦う大阪桐蔭にとって最大の強みになるに違いない。