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（CNN）米国がイランとの戦争終結に向けた合意を模索する中、トランプ大統領は米NBCニュースとの9日のインタビューで、イスラエルのネタニヤフ首相にレバノンでの作戦を「もう少し控えめに」するよう求めたことを明らかにした。

トランプ氏は「ビビ（ネタニヤフ氏）と話をした。今後は控えめにしてくれるだろう。我々ももう少し控えめにした方がいいと思う」とコメント。イスラエルはレバノンでの作戦を「縮小しつつある」との見方も示した。

CNNはこれより前、トランプ氏が8日のネタニヤフ氏との電話会談で、レバノンでのイスラエルの攻撃を縮小して、レバノン政府との間でイスラム教シーア派組織ヒズボラの武装解除を巡る交渉に入るよう要請したと報じていた。

トランプ氏の発言は、戦争終結に向けた11日の協議に参加するため、バンス副大統領率いる米国の代表団がパキスタン訪問を準備する中で出た。イランと米イスラエル間では、イランを後ろ盾とする準軍事組織ヒズボラを狙ったイスラエルの軍事作戦にも停戦が適用されるかを巡り対立が生じている。

こうした立場の相違にもかかわらず、トランプ氏はNBCに対し、パキスタンの首都イスラマバードで週末に和平合意が生まれることに「非常に楽観的だ」と述べ、非公開のやり取りではイランの指導者は和平に前向きなように見えたと明らかにした。

トランプ氏はNBCに「彼らはだいぶ理性的になった」と説明。「同意すべきことにはすべて同意している。忘れてはいけないのは、彼らは征服され、軍を持っていないということだ」としている。