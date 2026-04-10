「阪神２（降雨コールド）０ヤクルト」（９日、甲子園球場）

高卒４年目の阪神・茨木秀俊投手がプロ初先発初勝利を挙げた。６回５安打無失点と堂々とした好投を、見守った父が「今年は何とか」と孝行息子の覚悟を明かした。

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広がった銀世界の上で黙々と汗を流していた。茨木は昨年末から年始にかけて、故郷・札幌に帰省。父・幸雄さん（５６）は「自宅前でシャドーピッチングをしたり、２キロほど離れた所にあるジムに歩いて行っていました」と明かす。腰をケガしたことも踏まえ、腹筋強化やストレッチに注力。「親の前では口数の少ない子。口には出さなかったけど『今年は何とか』という思いがあったんじゃないかな」と今季への覚悟を感じ取った。

小学低学年で水泳を始め、４年生から２年間はスキースクールにも通った。ただ、大好きだったのは野球。札幌ドームに通い、日本ハムのダルビッシュ有や大谷翔平に熱視線を送った。

１軍デビューは昨年９月２１日・ヤクルト戦（神宮）。六回から登板して１イニング目を無失点。七回表終了後に雨が強まって３８分間の中断を挟んだが、七回も得点は与えなかった。

タフなコンディションを強いられたが、同戦後に右腕は家族に「楽しかった」と率直な思いをメールで伝えた。高校時代に、甲子園出場経験はない。幸雄さんは「多くの観衆の前で投げられましたから、それが甲子園の１軍マウンドで投げたいいうモチベーションになったのでは」と心境を推察した。

昨年の正月には、うれしい出来事もあった。「何か欲しいものはない？と言われて、ゴルフのパターをプレゼントしてもらいました」と少し照れくさそうに笑った。

この日は仕事を早めに切り上げ、自宅観戦。食事をテレビの前にセッティングして勇姿を見守った。「決しておごることなく、どんな時も謙虚な人間であってほしい」と幸雄さん。寡黙で優しい男はプロ初勝利という形でまた一つ、特別なプレゼントを家族に届けた。（デイリースポーツ阪神担当・向 亮祐）