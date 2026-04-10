【一番くじ 葬送のフリーレン】 4月10日発売 価格：1回860円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 葬送のフリーレン」を4月10日よりセブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗などで発売する。価格は1回860円。

本商品は、TVアニメ「葬送のフリーレン」をテーマとした一番くじ。A賞には、劇中でも印象的なヒンメルの故郷の花、蒼月草が舞うシーンをイメージしたフリーレンのフィギュアが登場。B賞にはキービジュアルの「メタリックビジュアルシート」、C賞・D賞にはフリーレンたちの「ちょこのっこフィギュア」、E賞には各キャラクターにゆかりのあるイラストをあしらったミニプレートなどがラインナップ。他にも、きゅんキャラアクリルスタンド、魔導書風ノート、繋がるポストカードが用意されている。

また、最後のくじを引くともらえるラストワン賞には「フリーレン アートスケールフィギュア」が登場。アートスケールフィギュアだからこそ再現できる各所の緻密な造形や彩色が楽しめる。

「一番くじ 葬送のフリーレン」商品ラインナップ

A賞 フリーレン フィギュア

全1種

サイズ：全高約27cm

B賞 メタリックビジュアルシート

全1種

サイズ：A3

C賞 ちょこのっこフィギュア フリーレン、フェルン、シュタルク

全3種（選べない）

サイズ：約4.5cm

D賞 ちょこのっこフィギュア ヒンメル、ハイター、アイゼン

全3種（選べない）

サイズ：約4.5cm

E賞 ミニプレート

全4種（選べない）

サイズ：約9cm

F賞 きゅんキャラアクリルスタンド

全8種（選べない）

サイズ：約5cm

G賞 魔導書風ノート

全8種（選べる）

サイズ：B6

H賞 繋がるポストカード

全10種（選べる）

サイズ：幅約40cm（ポストカード1枚あたり 約14×10cm）

ラストワン賞 フリーレン アートスケールフィギュア

サイズ：約20cm

ダブルチャンスキャンペーン

ラストワン賞 「フリーレン アートスケールフィギュア」と同一の賞品が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンが7月末日まで開催される。当選数は50個。

※挑戦時点で当選上限に達している場合があります。

※「ラストワン賞 フリーレン アートスケールフィギュア」と同一の賞品となります。

※当選はお一人につき1回までとなります。

※期間は延長される場合がございます。

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

※発売日は流通により前後する場合があります。

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※店舗へのお問い合わせはお控えください。

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