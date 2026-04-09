【シル活】シルバニア、″赤ちゃん″おでかけポーチがカプセルトイに登場 - 「これあったらどんな子でもお迎えできる!!!」「絶対回すぞー!!!!」と話題
春のぽかぽか陽気に誘われて、お散歩やピクニックにお出かけしたくなるこの季節。そんな中、シルバニアファミリーの赤ちゃんを持ち歩くのにピッタリなポーチが登場します!
🌟ご好評につき再販決定🌟
【シルバニアファミリー 赤ちゃんとおでかけミニポーチ】
全5種 \500(税込)
※4月15日より順次発売予定
https://tarlin-capsule.jp/product/403
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シルバニアファミリーの赤ちゃんを持ち歩くのにぴったりなミニポーチ🏡🩷
一緒におでかけを楽しめるよ👣
(@tarlin_ccより引用)
シルバニアファミリー 赤ちゃんとおでかけミニポーチ
ポーチにすっぽり収まったシルバニアの赤ちゃんたち、とっても可愛いですね。
1回500円で、ラインアップは、縦長タイプ(約縦90mm×横65mm)の「パッケージ」「お家」「気球」と、横長タイプ(約縦65mm×横90mm)の「みつごちゃんのベッド(あお)」「みつごちゃんのベッド(ピンク)」の全5種。窓からちょうどお顔がのぞくようなデザインになっていて、見るたびにほっこり癒されます。
発売日は4月15日なのですが、SNSではすでに、「これは欲しい」「これあったらどんな子でもお迎えできる!!!」「給料日出しコンプするまで回す」「絶対回すぞー!!!!」と話題になっています。
もちろん、シルバニアじゃなくても、サイズさえ合えば推しのぬいを入れるのもあり。はじめての通園・通学に毎朝駄々をこねたくなっちゃうお子さんも、勉強や仕事に疲れている方も、大好きなぬいと一緒なら寂しくないし、頑張れるはず! ぜひゲットして、推しぬいと一緒に春を満喫してみては?
🌟ご好評につき再販決定🌟【シルバニアファミリー 赤ちゃんとおでかけミニポーチ】 全5種 \500(税込) ※4月15日より順次発売予定 https://t.co/PzeXUMZxcIシルバニアファミリーの赤ちゃんを持ち歩くのにぴったりなミニポーチ🏡🩷一緒におでかけを楽しめるよ👣 #ターリン #カプセルトイ pic.twitter.com/2Jy3rUPkCD- ターリンカプセルコレクション【公式】 (@tarlin_cc) April 7, 2026
🌟ご好評につき再販決定🌟
【シルバニアファミリー 赤ちゃんとおでかけミニポーチ】
全5種 \500(税込)
※4月15日より順次発売予定
https://tarlin-capsule.jp/product/403
シルバニアファミリーの赤ちゃんを持ち歩くのにぴったりなミニポーチ🏡🩷
一緒におでかけを楽しめるよ👣
(@tarlin_ccより引用)
シルバニアファミリー 赤ちゃんとおでかけミニポーチ
ポーチにすっぽり収まったシルバニアの赤ちゃんたち、とっても可愛いですね。
1回500円で、ラインアップは、縦長タイプ(約縦90mm×横65mm)の「パッケージ」「お家」「気球」と、横長タイプ(約縦65mm×横90mm)の「みつごちゃんのベッド(あお)」「みつごちゃんのベッド(ピンク)」の全5種。窓からちょうどお顔がのぞくようなデザインになっていて、見るたびにほっこり癒されます。
発売日は4月15日なのですが、SNSではすでに、「これは欲しい」「これあったらどんな子でもお迎えできる!!!」「給料日出しコンプするまで回す」「絶対回すぞー!!!!」と話題になっています。
もちろん、シルバニアじゃなくても、サイズさえ合えば推しのぬいを入れるのもあり。はじめての通園・通学に毎朝駄々をこねたくなっちゃうお子さんも、勉強や仕事に疲れている方も、大好きなぬいと一緒なら寂しくないし、頑張れるはず! ぜひゲットして、推しぬいと一緒に春を満喫してみては?
🌟ご好評につき再販決定🌟【シルバニアファミリー 赤ちゃんとおでかけミニポーチ】 全5種 \500(税込) ※4月15日より順次発売予定 https://t.co/PzeXUMZxcIシルバニアファミリーの赤ちゃんを持ち歩くのにぴったりなミニポーチ🏡🩷一緒におでかけを楽しめるよ👣 #ターリン #カプセルトイ pic.twitter.com/2Jy3rUPkCD- ターリンカプセルコレクション【公式】 (@tarlin_cc) April 7, 2026