ÀéÄ»Âç¸ç¡ÖÂçÃª¤Ü¤¿¡£°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤È¥Õ¥é¥ó¥¹Î¹¹Ô³Ú¤·¤ß¡×¶¦±é±Ç²è¤¬¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¥³¥ó¥Ú½ÐÉÊ
5·î12Æü¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡¢À¤³¦3Âç±Ç²èº×¤Î1¤Ä¡¢Âè79²ó¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×È¯É½²ñ¸«¤¬9Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£ºÇ¹â¾Þ¥Ñ¥ë¥à¥É¡¼¥ë¤ò¶¥¤¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê41¡Ë¤ÈÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¡Ê45¡Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ë¡¢À§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄ¡Ê63¡Ë¤Î¿·ºî±Ç²è¡ÖÈ¢¤ÎÃæ¤ÎÍÓ¡×¡Ê5·î29Æü¸ø³«¡Ë¤Î½ÐÉÊ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
Âç¸ç¤Ï¡Ö¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë½ÐÉÊ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»ö¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£À§»Þ´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½Ð±é¼Ô¡¢Á´¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î¤ª±¢¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î¿Í¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡ËÍÅª¤Ë¤Ï¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¥é¥Ã¥¡¼¡ª¡¡ÂçÃª¤Ü¤¿¡£°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤È¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Î¹¹Ô³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÁá¤¯¤â¥Õ¥é¥ó¥¹¹Ô¤¤òÃÇ¸À¤·¤¿¡£
°½À¥¤Ï¡¢15Ç¯¤ËÆ±ÉôÌç¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡¢À§»Þ´ÆÆÄ¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ö³¤³¹diary¡×°ÊÍè¤Î¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×½ÐÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÀ§»Þ´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢Âç¸ç¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡ØÈ¢¤ÎÃæ¤ÎÍÓ¡Ù¤¬³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡ÖÈ¢¤ÎÃæ¤ÎÍÓ¡×¤Ï¡ÖºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç»à¼Ô¤ò¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬À§»Þ´ÆÆÄ¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£24Ç¯½Õ¤ËÃæ¹ñ¤Ç»à¼Ô¤Î¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬¿Íµ¤¤È¤¤¤¦µ»ö¤òÆÉ¤ß¡¢½©¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë²ñ¤¤¸¶°Æ¡¦µÓËÜ¤«¤é¼ê¤¬¤±¤¿¡£¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤Ì¤Íè¤¬ÉñÂæ¤Ç¡¢·úÃÛ»Î¤Î¹ÃËÜ²»¡¹¤È¹©Ì³Å¹¤Î2ÂåÌÜ¼ÒÄ¹·ò²ð¤ÎÉ×ÉØ¤¬¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤òÂ©»Ò¤È¤·¤Æ¼«Âð¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ëÊª¸ì¡£2¿Í¤¬±é¤¸¤ëÉ×ÉØ¤ÎÂ©»Ò¤È¡¢É×ÉØ¤¬Â©»ÒæÆ¤È¡¢æÆ¤Î»à¸å¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤Î2Ìò¤ò¡¢»ÒÌò¤ÎúÉÌÚÎ¤Ì´¡Ê¤¯¤ï¤¡¦¤ê¤à¡á9¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£·àÃæ¤ÇÂ©»Ò¤òË´¤¯¤·¤¿É×ÉØ¤Ï¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ÆºÆ¤Ó²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤Î»þ´Ö¤¬Æ°¤½Ð¤¹¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ°ì²È¤Ë¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÖÌ¤Íè¡×¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£
À§»Þ´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦3Âç±Ç²èº×¤Î1¤Ä¡¢¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ÇºÇ¹â¾Þ¥Ñ¥ë¥à¥É¡¼¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿18Ç¯¡ÖËü°ú¤²ÈÂ²¡×°ÊÍè¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤Ç¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡¢¼«¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼¹É®¤·¤¿ºîÉÊ¡£¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¥³¥ó¥ÚÉôÌç¤Ø¤Î½ÐÉÊ¤Ï23Ç¯¤ËµÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö²øÊª¡×°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê8ÅÙÌÜ¡£Æ±´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È°ì½ï¤Ë¤Þ¤¿¤¢¤Î¾ì½ê¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¤Þ¤º¤Ï´î¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬²¿¤òÉÁ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤Þ¤À¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤Ï¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºîÉÊ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¹â¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤Î¾ì¤òÄº¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢Á¥½Ð¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£