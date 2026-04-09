日本マクドナルドが公開した動画の内容に、ネットがざわついた。

８日、マクドナルドが公式インスタグラムで動画を公開、お笑い芸人のドンデコルテ・渡辺銀次（４０）が登場した。渡辺がマクドナルドの商品であるダブルチーズバーガーをほおばる様子で始まる動画では、冒頭Ｍ―１グランプリで披露したネタになぞらえて持論を展開する姿を披露。「渡辺銀次４０歳独身 私は豊かです 豊かさとは持っているものの多さではない 無駄に使った時間の多さです たとえ無駄なことでも自分が楽しければとことん楽しむ それが大人というものなんです」と語り、ロックバンド・怒髪天の「オトナノススメ」を熱唱した。また動画内では同居しているお笑い芸人のカゲヤマ・益田康平（４０）の実家である「益々荘」での様子や、Ｍ―１グランプリで披露した「名物おじさん」のネタなど、ファンにとってたまらない内容となっている。

動画をみたファンからは「Ｍ―１には夢がある」と動画の感想だけでなく「想像以上に歌がうますぎた」「なんだか涙が出た」「何度でも見てしまう」とぎっしり詰まった内容に絶賛の声が集まった。

渡辺はツッコミ役だったコンビの２度の解散を経て、同じくコンビを解散してピン芸人だった小橋共作（３６）に声をかけられ２０１９年にドントコルテを結成。 「Ｍ−１グランプリ２０２５」で準優勝するなど注目を集めている。