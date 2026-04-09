5月2日に井上尚弥と超ビッグマッチ

ボクシングのスーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）が5月2日、東京ドームで激突する。決戦へのカウントダウンが進む中、中谷は自身のXを更新。闘志を込めた文章に反響が広がっている。

中谷は8日、井上戦の新たなキービジュアルの画像を添付してXを更新。次のように、あふれる闘志をつづった。

「THE DAY 最強の状態でリングに立つために順調にトレーニングつめてます。 LA合宿もあと少し 最後まで抜かりなくやりきり勝つために日本に戻ります。 感謝！感謝！」

中谷が記した「最強の状態」にはファンも反応。Xには様々な声が上がった。

「過去最強の中谷潤人が見れる！」

「中谷潤人の最高の爆発BIGBANGが楽しみ！！！」

「最高の中谷潤人を見たいぜ！」

「合宿頑張って下さい。 最高の状態でリングに上がってほしいです」

「力強い言葉をありがとございます！！！」

「強い魂の籠った投稿めっちゃいい」

井上と中谷は昨年12月、サウジアラビア・リヤドで同じ興行に登場。井上はアラン・ピカソ（メキシコ）に3-0判定勝ち。スーパーバンタム級転向初戦となった中谷も、セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）に3-0の判定勝ちを収めた。



（THE ANSWER編集部）