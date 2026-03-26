あの人気ソフトクリームに新フレーバーが登場♡シュガーバターの木 ソフトクリームから、「ロイヤルのスイートポテト」とのコラボ味が発売されます。さつまいもの甘さとバターのコクが楽しめる贅沢な一品で、食べ応えも満点。ドライブ途中のご褒美にもぴったりな、注目の新作スイーツです♪ スイートポテト風の濃厚な味わい♡ 「シュガーバタ