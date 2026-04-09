この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

今さら聞けない「国連の仕組み」と財政難の裏側！アメリカが脱退をチラつかせる本当の理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

京都産業大学のYouTubeチャンネル「ハテナの探究」が、「国連が消滅したら世界はどうなる？トランプの脱退指示から紐解く裏側」と題した動画を公開した。京都産業大学 外国語学部 教授の堀川諭氏が、国連の財政難やアメリカの未払い状況、そしてトランプ大統領の脱退発言の背景にある真の狙いについて解説した。



動画の冒頭で堀川氏は、国連が直面する深刻な財政難について言及。最大の資金拠出国であるアメリカが通常予算の約22％、PKO予算の約26％を負担しているものの、支払いが滞っている現状を説明した。国連の仕組みを「親会社がいて子会社がいて関連の企業がずらっと並んでいる」ようなグループ企業に例え、各機関で重複する業務の多さから、効率化を求めるアメリカ側の不満を紐解いている。



続いて、トランプ大統領による脱退発言の真意について考察。堀川氏は、アメリカが多国間外交よりも「一対一であれば自分たちにとって一番利益を引き出せる」という強国ならではの交渉スタイルを好む傾向を指摘した。一方で、完全な脱退はないと予測し、その理由として安保理における同盟国擁護などの利用価値や、非公開会議で披露されるアメリカの「すさまじい情報力」の恩恵を挙げた。「安保理の中に入っているということは、情報にアクセスできる場所になる」と述べ、大国としてのメリットを明かしている。さらに、国連憲章には脱退規定が明記されていないという意外な事実や、世論調査でアメリカ国民の過半数が国連に好意的であるというデータも紹介された。



最後に堀川氏は、財政難がこのまま進めば、紛争地域などで家を追われた子どもや女性に対する人道支援の資金が枯渇する危険性があると警鐘を鳴らした。大国の思惑と国連の複雑なパワーバランスが浮き彫りになる、国際情勢の裏側に迫る内容となっている。