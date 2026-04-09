「10回切って倒れない木はない」番組オリジナルグッズ発売決定！
「10回切って倒れない木はない」の番組オリジナルグッズの販売が決定しました。
アクリルキーホルダー
880円(税込)
キム・ミンソク/青木照とロゴの２連アクリルキーホルダーです。
■サイズ(約)：本体W32×H70mm／ロゴW22×H21mm
■素材：（本体）アクリル樹脂
【販売サイト・店舗】
（店舗）4月下旬より取り扱い予定
・日テレ屋（汐留店・東京駅店）
・テレビ局公式ショップ 〜ツリービレッジ（東京・大阪・福岡・横浜）
（ECサイト）
・日テレポシュレ本店（日テレ屋web）
・セブンネット
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ステッカーセット
770円(税込)
ドラマ「10回切って倒れない木はない」のロゴと、登場人物のキム・ミンソク/青木照、河瀬桃子のステッカーセットです。
■サイズ(約)：ロゴW70×H35mm
キム・ミンソク/青木照W46×H64mm
河瀬桃子W49×H62mm
■素材：紙
【販売サイト・店舗】
（店舗）4月下旬より取り扱い予定
・日テレ屋（汐留店・東京駅店）
・テレビ局公式ショップ 〜ツリービレッジ（東京・大阪・福岡・横浜）
（ECサイト）
・日テレポシュレ本店（日テレ屋web）
・セブンネット
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クリアファイル
495円(税込)
登場人物のキム・ミンソク/青木照、河瀬桃子のクリアファイルです。
■サイズ：A4
■素材：PP
【販売サイト・店舗】
（店舗）4月下旬より取り扱い予定
・日テレ屋（汐留店・東京駅店）
・テレビ局公式ショップ 〜ツリービレッジ（東京・大阪・福岡・横浜）
（ECサイト）
・日テレポシュレ本店（日テレ屋web）
・セブンネット
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