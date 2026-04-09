「10回切って倒れない木はない」の番組オリジナルグッズの販売が決定しました。

アクリルキーホルダー

880円(税込)

キム・ミンソク/青木照とロゴの２連アクリルキーホルダーです。

■サイズ(約)：本体W32×H70mm／ロゴW22×H21mm

■素材：（本体）アクリル樹脂

【販売サイト・店舗】

（店舗）4月下旬より取り扱い予定

・日テレ屋（汐留店・東京駅店）

・テレビ局公式ショップ 〜ツリービレッジ（東京・大阪・福岡・横浜）

（ECサイト）

・日テレポシュレ本店（日テレ屋web）

・セブンネット

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ステッカーセット

770円(税込)

ドラマ「10回切って倒れない木はない」のロゴと、登場人物のキム・ミンソク/青木照、河瀬桃子のステッカーセットです。

■サイズ(約)：ロゴW70×H35mm

キム・ミンソク/青木照W46×H64mm

河瀬桃子W49×H62mm

■素材：紙

【販売サイト・店舗】

（店舗）4月下旬より取り扱い予定

・日テレ屋（汐留店・東京駅店）

・テレビ局公式ショップ 〜ツリービレッジ（東京・大阪・福岡・横浜）

（ECサイト）

・日テレポシュレ本店（日テレ屋web）

・セブンネット

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クリアファイル

495円(税込)

登場人物のキム・ミンソク/青木照、河瀬桃子のクリアファイルです。

■サイズ：A4

■素材：PP

【販売サイト・店舗】

（店舗）4月下旬より取り扱い予定

・日テレ屋（汐留店・東京駅店）

・テレビ局公式ショップ 〜ツリービレッジ（東京・大阪・福岡・横浜）

（ECサイト）

・日テレポシュレ本店（日テレ屋web）

・セブンネット

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