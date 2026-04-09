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【衝撃】儲けている経営者が極めていることを特別に教えます。

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YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が「【衝撃】儲けている経営者が極めていることを特別に教えます。」を公開した。動画では、公認会計士の市ノ澤翔氏が、賢い経営者が必ず勉強しているという「簿記」の重要性とその実践的な解き方について解説している。



市ノ澤氏は、これまで1万社以上の黒字経営を指導してきた実績を持つ。動画の冒頭で「儲けている賢い経営者が必ず勉強しているものがある」と切り出し、それは「簿記を始めとした数字」についての勉強だと明言した。簿記は単に知識として学ぶだけでなく、ひたすら問題を解き、手を動かすことで能力が飛躍的に向上すると強調。「分からなくてもいいからとりあえず仕訳を書く」ことの重要性を説き、実際に10問の仕訳問題をホワイトボードを使って出題した。



問題では、現金を当座預金に預け入れる基本的な取引から、小切手の受け取り、現金過不足の処理、商品の仕入れと引取運賃の計算、さらには掛け取引まで、実際のビジネスで発生するお金の流れを網羅している。引取運賃の仕訳においては「引き取るときにかかった運賃は、基本的に仕入にプラスします」と、間違いやすいポイントを指摘した。また、掛け取引の解説を通じて売上と現金の動きのタイムラグに触れ、「回収できなければ売掛金がいくら増えてもキャッシュは増えない」と、売上だけでなくキャッシュフローを把握することの重要性を促している。



最後に市ノ澤氏は、簿記をマスターして仕訳が頭の中で出来上がるようになれば「お金の流れがめちゃくちゃ分かってくる」と述べた。数字の力で残るお金を2倍にできれば、1年間の経営時間を短縮したのと同じ効果があるとし、「時間を短縮することに間違いなく繋がっていく」と結論付けた。経営の質を高めたい読者にとって、簿記の基本をマスターすることの意義を強く再認識させる内容となっている。