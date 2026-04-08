歌手はいだしょうこ（47）が、8日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演し、人間関係にまつわる珍エピソードを明かした。

この日のトークテーマは「LINE友だち1000人vs10人 生態調査SP」。社交的なタイプと、人との関係を極力、遮断したいタイプがそれぞれの主張を繰り広げたり、人間関係の悩みを告白した。

女優の波瑠が、面識のある著名人を見た場合に、つい声を掛けてしまうことを告白。「たとえば、はいださんを見たら、“あ、はいださん！”みたいな感じで言っちゃう」と話した。

すると、はいだも実際にあった出来事を明かした。「先日、飛行機で後ろを見たら、『ひるおび』とかに出演されている、八代（英輝）弁護士さんがいらっしゃって」。そのため、あいさつをしたという。

「何度もお会いしているから、ごあいさつしなくちゃって、意を決して背もたれを乗り越えて、“あ、どうも…。お疲れさまです。はいだしょうこです”ってごあいさつして」

しかし、その後、不思議な違和感を覚えたという。「しばらくして、あれ？あ…私がテレビで見ていただけで、1回も会ったことがなかった」。スタジオは大爆笑に包まれた。

MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也が「はいだらしいよ」とフォローすると、はいだは「ありがとうございました」とおじぎ。再び笑いが起きていた。