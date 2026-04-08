3月23日から行方不明になっている、京都・南丹市立園部小学校6年生の安達結希くん。懸命な捜索が続くなか、鈴木紗理奈が、4月7日放送の『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（TBS系）で涙ながらにコメントし、話題を呼んでいる。

「安達くんをめぐっては、警察は4月7日の朝から、自宅周辺の山中の捜索を始めました。さらに鑑識も参加しているとの話も聞こえています。そんななか、この日も番組では捜索現場からの中継をつないでリポート。鈴木さんがその様子を不安そうな表情で見る姿がワイプで抜かれました」（芸能記者）

鈴木の感情があらわになったのは、このあとだった。

「司会の石井亮次さんからコメントを求められると、鈴木さんは目に涙を浮かべながら、『つらいですね、こういうニュースは……』と声を絞り出したのです。

続けて、『捜査が長引けば長引くほど悪い想像をしてしまって』と最悪のケースも口にしつつ、こう語りだしました。『桜が咲いて新学期が始まるよっていう時期もつらいし、11歳の男の子ってこれから思春期が始まって、背がぐっと伸びて、声変わりが始まって……本当に子どもから青年になる時期が始まるんですよ、それを思うとつらいですね……』と吐露。

そして、何度も涙をぬぐいながら『こういう子ども絡みのニュースは見たくない』とボロボロ泣いていました」（同）

スタジオが比較的冷静な雰囲気のなか、1人だけ大号泣していた鈴木。その想いが乗ったコメントに対して、Xでは、

《鈴木紗理奈さんのコメント大変良かった。まるで自分の子どものように涙流しながらのコメント本当良かった》

《紗理奈に同感》

と共感の声もあれば、一方で

《鈴木紗理奈は何で泣いてるの》

と、首をかしげる視聴者もいた。これについて芸能プロ関係者がこう指摘する。

「鈴木さんは、2008年にレゲエ歌手・TELA-Cさんと結婚しましたが、2013年に離婚。以来、一人息子の利音（りおと）くんを女手一つで育ててきました。

息子さんは2019年から6年間イギリス・ロンドンに留学していましたが、その間、鈴木さんは息子に会いに行くなど母親としての一面も覗かせていたのです。

現在、16歳になる利音くんですが、鈴木さんは、今回の行方不明の男児に、自分のこれまでの子育てや子どもと離れていた期間を重ねてしまい、感情移入してしまったのでしょう」

事件は、まだ多くの謎が解明されていない。

「安達くんは、父親が車で小学校まで送ったあとに行方不明になったとされていますが、小学校に向かう姿そのものが確認されていません。さらに、山中で見つかったランドセルが濡れていないなど “不審な点” も新たに見つかっています。しばらくは、自宅周辺を捜査する異常事態が続きそうです」（事件担当記者）

今も結希くんの捜索が続けられている。一刻も早く戻ってきてほしい。