冨樫義博『ハンター×ハンター』今後の掲載時期に言及「編集部の発表をお待ちください」 クラピカ＆セーラーマーズの絵投稿
人気漫画『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）の作者・冨樫義博氏が8日、自身のXを更新。今後の掲載時期については、「ジャンプ編集部の発表をお待ちください」と呼びかけた。
【画像】連載再開は間近！冨樫先生が投稿したクラピカ＆セーラーマーズのイラスト
定期的に原稿の執筆中状況を報告しているが、今回は「No.430、人物ペン入れ完了。420話〜の掲載時期はジャンプ編集部の発表をお待ちください。妻から頑張る力をもらいまくっております」と伝えた。
また、イラストも投稿しており、『ハンター×ハンター』のクラピカと妻・武内直子の代表作『セーラームーン』のセーラーマーズの姿が描かれている。
1998年に連載がスタートした『HUNTER×HUNTER』は、主人公の少年ゴンが、親友キルアら仲間たちと旅に出る冒険ファンタジー。現在、未開の大陸への渡航を目指す船の中で、クラピカや幻影旅団のメンバーなど各キャラクターたちの思惑がぶつかり合う「暗黒大陸編」（王位継承編）が描かれている。コミックスのシリーズ累計発行部数（デジタル版含む）は8400万部を突破している。
なお、2022年12月26日発売号に掲載された第400話を最後に週刊連載が終了したが、2024年10月7日発売号より最新話（401話〜）が毎週掲載。しかし、12月16日発売の『週刊少年ジャンプ』新年3号より再び掲載されないことが同月9日に告知された。
連載誌では第410話まで掲載されており、冨樫氏は第420話までの原稿が完成したことをXにて報告している。
【画像】連載再開は間近！冨樫先生が投稿したクラピカ＆セーラーマーズのイラスト
定期的に原稿の執筆中状況を報告しているが、今回は「No.430、人物ペン入れ完了。420話〜の掲載時期はジャンプ編集部の発表をお待ちください。妻から頑張る力をもらいまくっております」と伝えた。
また、イラストも投稿しており、『ハンター×ハンター』のクラピカと妻・武内直子の代表作『セーラームーン』のセーラーマーズの姿が描かれている。
なお、2022年12月26日発売号に掲載された第400話を最後に週刊連載が終了したが、2024年10月7日発売号より最新話（401話〜）が毎週掲載。しかし、12月16日発売の『週刊少年ジャンプ』新年3号より再び掲載されないことが同月9日に告知された。
連載誌では第410話まで掲載されており、冨樫氏は第420話までの原稿が完成したことをXにて報告している。
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