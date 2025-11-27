東京・赤坂で人気漫画「美少女戦士セーラームーン」のコラボカフェ「Pretty Guardian Sailor Moon CAFE」が2025年11月1日から開催中で、どの種類が出るか分からないブラインド仕様のグッズをめぐり、中身のランダム性が担保されているか疑わしい出来事があったとXで騒がれている。14連続で同一絵柄だったという購入者談もあり、「流石に運営側のミスな気がする」といった声が相次いでいる。運営会社に事実関係を取材した。シャッフ