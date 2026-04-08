2026年4月6日、復興状況を視察するため、新幹線で福島県に入られた天皇皇后両陛下と長女・愛子さま。愛子さまにとって、初めての福島県訪問で、1泊2日の日程で滞在された。

【写真】愛子さまのネイビーのセットアップ全身姿を見る。供花されるご一家の姿なども。

15年前の東日本大震災で、原子力事故を起こした東京電力福島第1原発がある双葉町を訪問されたご一家。「東日本大震災・原子力災害伝承館」で、津波の犠牲者らを追悼して供花した後、避難先から帰還した地元住民らと懇談された。

愛子さまがお召しになっていたのは、ネイビーのセットアップ。ボトムスはスカートで、丸みを帯びた襟元が優しい印象を与えるデザインだ。ウエスト部分のフラップポケットが、視覚的に位置を引き上げる"ハイウエスト効果"を生み出している。

2025年6月に沖縄県を訪問し、慰霊碑「小桜の塔」に供花された際や、同年9月23日の「第50回愛馬の日」に出席された際にも、同様のこだわりが感じられるデザインをお召しになっていた。

愛子さまのネイビーのスーツといえば、2024年4月、日本赤十字社へ初めて出勤された際のフレッシュな装いが印象的だった。今回の装いは、それとは対照的に、落ち着いた大人の印象へと変化しているように見える。

その理由の一つが、ヘアスタイルだ。ロングヘアだった髪をボブスタイルに変え、2026年3月のWBC観戦で、お披露目された愛子さま。今回も内巻きにカールしているので、清楚で上品な雰囲気を与えている。

SNSでは、「とってもお似合い」、「お可愛らしい」、「お若い頃の皇后陛下を思わせる」、「ボブ時代の雅子さまそっくり」など、ヘアスタイルに関する投稿もみられた。

さらに、やや高さのある襟元のギャザーブラウスは、華やかさや女性らしい印象を与えている。

愛子さまの装いは、より落ち着いたフェミニンなスタイルへと変化しているようだ。控えめでありながらも品のある着こなしから成長が感じられる。