台風6号は、今後、北上しながら「強い勢力」に発達し、沖縄地方と奄美地方に接近するおそれがあります。 6⽉1⽇から3⽇頃にかけて、東⽇本、⻄⽇本と沖縄・奄美では、⼤荒れや⼤しけとなる所があり、台風の進路などによっては、警報級の⼤⾬や⾼潮となるおそれがある。 気象庁によりますと、台風6号は29日正午にはフィリピンの東にあって、1時間に20キロの