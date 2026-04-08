自然と求婚される女、なかなか求婚されない女。その差は“自分の軸”だった
同じように恋愛をしているのに、とんとん拍子に結婚の話が進む人と、なかなかそこにたどり着かない人がいます。見た目や年齢だけでは説明できないその差。男性は無意識のうちに、あるポイントを見ているのです。
求婚されにくい女性は“相手中心”になりやすい
男性に合わせる、嫌われないように振る舞う、関係を優先して自分を後回しにする。その姿勢は優しさでもありますが、軸が男性にあるため、関係の中で対等さが崩れやすくなります。男性も「この関係を続けたい」とは思っても、将来を決める決断には至りにくいでしょう。
求婚される女性は“自分の軸”を持っている
一方で、自分の価値観や生活を大切にしている女性は、恋愛に依存しすぎません。無理に合わせることもなく、自然体でいられる。その姿に男性は安心し、「彼女となら」と将来を具体的にイメージしやすくなります。
決め手は“この先も一緒にいられる確信”
男性が求婚を決めるのは、「彼女との関係が無理なく続く」と確信したとき。自分の軸を持つ女性は、その安心感を自然に与えます。
結婚は勢いやタイミングだけで決まるものではありません。一緒に生きていけるかどうか。その判断の軸になるのは、相手ではなく自分自身です。自分の軸を大切にできる女性ほど、自然と求婚される存在になっていくでしょう。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼モテないのはなぜ？ 評判は良いのに「彼氏ができない女性」の特徴