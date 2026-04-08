ミニトマト生産の（株）Kアグリ茨城（稲敷市）ほか1社が破産開始決定
（株）Ｋアグリ茨城（稲敷市）と、（株）Ｋアグリ稲敷（稲敷市）は４月１日、東京地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には小松良匡弁護士（こまつ法律事務所、東京都中央区銀座１−２７−８）が選任された。
負債はＫアグリ茨城が約２８億円、Ｋアグリ稲敷が約１９億円で、２社合計約４７億円。
Ｋアグリ茨城とＫアグリ稲敷は、（株）ＯＳＭＩＣ（東京都中央区）の関連会社として、ブランドトマトであるＯＳＭＩＣトマトの生産を目的に設立された企業。ＯＳＭＩＣトマトは、ＯＳＭＩＣが開発した高密度微生物有機培土（オスミックソイル）と高度環境制御温室（温室ハウスプラント）を活用した独自技術による栽培方法で生産した高糖度かつ酸味が少ないミニトマトで、イベント出展、メディア露出によって知名度を高めていた。
しかし、２０２２年頃より病原ウイルスによって生じる植物被害を受け、生産量の激減により経営状態が悪化。採算性の確立に至らないなかで計画の練り直しを余儀なくされ、２０２５年１月末で茨城県稲敷市の農場は稼働を停止。同様にミニトマト生産を行っていた（株）Ｋファーム稲敷（稲敷市）が３月４日、東京地裁より破産開始決定を受け、２社ともに同社に連鎖した。
※（株）Ｋアグリ茨城（TSRコード:024759260、法人番号:1050001042886、稲敷市桑山字境町９７５−１、登記上：東京都中央区日本橋茅場町２−９−８、設立２０１７（平成２９）年５月）
※（株）Ｋアグリ稲敷（TSRコード:132996995、法人番号:4050001046835、稲敷市桑山字境町９７６−３、登記上：東京都中央区日本橋茅場町２−９−８、設立２０１９（令和１）年１１月）
※（株）ＯＳＭＩＣ（TSRコード:014881047、法人番号:3010001167792、東京都中央区）
※（株）Ｋファーム稲敷（TSRコード:136626378、法人番号:7050001048003、稲敷市、登記上：東京都中央区）
負債はＫアグリ茨城が約２８億円、Ｋアグリ稲敷が約１９億円で、２社合計約４７億円。
Ｋアグリ茨城とＫアグリ稲敷は、（株）ＯＳＭＩＣ（東京都中央区）の関連会社として、ブランドトマトであるＯＳＭＩＣトマトの生産を目的に設立された企業。ＯＳＭＩＣトマトは、ＯＳＭＩＣが開発した高密度微生物有機培土（オスミックソイル）と高度環境制御温室（温室ハウスプラント）を活用した独自技術による栽培方法で生産した高糖度かつ酸味が少ないミニトマトで、イベント出展、メディア露出によって知名度を高めていた。
※（株）Ｋアグリ茨城（TSRコード:024759260、法人番号:1050001042886、稲敷市桑山字境町９７５−１、登記上：東京都中央区日本橋茅場町２−９−８、設立２０１７（平成２９）年５月）
※（株）Ｋアグリ稲敷（TSRコード:132996995、法人番号:4050001046835、稲敷市桑山字境町９７６−３、登記上：東京都中央区日本橋茅場町２−９−８、設立２０１９（令和１）年１１月）
※（株）ＯＳＭＩＣ（TSRコード:014881047、法人番号:3010001167792、東京都中央区）
※（株）Ｋファーム稲敷（TSRコード:136626378、法人番号:7050001048003、稲敷市、登記上：東京都中央区）