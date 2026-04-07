不思議と魅力的に映る人と、なぜか印象に残らない人。その差って何？
「時間作るよ」と言ってくれる男性。その一言は、ただの優しさではありません。本命相手ほど男性は、忙しさを理由に距離を置くのではなく、どうにかして時間を確保しようとします。
自分の予定や用事よりもあなたの都合を優先
男性は本命相手には「時間があるときに会う」ではなく、「時間を作ってでも会う」という考え方になります。この違いに、本気度ははっきり表れると言えるでしょう。
自分のスケジュールを調整する意識がある
男性が自分んおスケジュールを動かしたり、隙間時間を見つけたりなど会うために調整しようとするのは、本命サインの１つ。受け身ではなく、自分から動く姿勢が特徴です。
言葉だけで終わらない
男性の本命サインは行動に出るもの。「時間作るよ」と言うだけではなく、実際に会う流れを作ろうとする男性は、気持ちと行動が一致していると言えます。
本命サインは、優先順位のつけ方にハッキリ出ます。あなたと過ごす時間を後回しにしない姿勢こそ、本命サインなのです。 ※画像は生成AIで作成しています
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