日本を代表するアーティストとサッカー日本代表レジェンドが埼玉スタジアムに集結したドリームマッチ『THE GAME CENTER -FOOTBALL DREAM MATCH- in Saitama Stadium 2002』。

【動画・写真】ジュノン・ソウタ・リューヘイのサッカーダンス／集合ショット①～②

BE:FIRST公式SNSで、JUNON（ジュノン）・SOTA（ソウタ）・RYUHEI（リューヘイ）の3人がダンスする姿が公開された。

■サッカー選手の名前が歌詞に登場する曲にのせてゆるくダンス

白トップスに青のハーフパンツ、青のハイソックスとサッカールックで登場の3人が、サッカー選手の名前が歌詞に登場する曲にのせてゆるくダンスする動画となっている。

ファンからは「日本代表レジェンドとの勝負かっこよかった」「ユニフォーム似合う」「ジュノン萌え袖だ」などの声が集まっている。

※記事初出時、一部誤りがありました。お詫びして訂正いたします。