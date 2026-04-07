勤続10年以上で「年収600万円」なのに“住宅ローン審査”に落ちた!? 借金もなく真面目に働いてきたのにナゼ？「若い頃にやりがち」でも気づかない…意外な落とし穴とは

携帯電話の端末代金の分割払いがローン審査の致命傷に

ローン審査に落ちる意外な原因の筆頭が、若い頃に契約したスマートフォンの端末代金です。携帯料金の支払いが少し遅れた程度で影響しない、と軽く考える人は少なくありません。

通話料や通信料の遅延だけであれば、すぐにローン審査へ直結するわけではありません。しかし、スマートフォンの本体代金を分割払いで購入している場合、それはクレジット会社との割賦契約、つまり借入と同様に扱われます。

口座の残高不足などで引き落としができなかった場合、「借入の返済を滞納した」という事実として、個人の信用情報機関に記録されてしまうのです。



数ヶ月の延滞が5年間も消えないブラックリストの恐怖

スマートフォンの端末代金は高額化しており、例えば12万円の機種を24回の分割払いで購入した場合、毎月5000円を支払うことになります。このわずか5000円の支払いであっても、うっかり2～3ヶ月以上遅延すると、信用情報機関に「異動情報」と呼ばれる金融事故の記録が登録されます。

これが、いわゆるブラックリストに載った状態です。遅れた分を全額支払ったとしても、その事故情報は完済から5年間残るため、この期間中は銀行が融資に慎重となり、審査通過は難しくなります。



現金主義も審査で不利になる？

クレジットカードを一切作らず、現金主義を貫いてきた人も注意が必要です。30代や40代になっても信用情報機関に利用履歴が全く存在しない状態は、金融業界で「スーパーホワイト」と呼ばれます。

一見すると堅実で問題がないように思えますが、審査を行う金融機関からは逆に警戒されることがあります。過去に自己破産などを経験した人も、一定期間が経過すると記録が消え、この状態と区別がつかなくなるためです。

金融機関は、現金主義なのか、それとも過去に金融事故があったのか判断できないため、リスク回避として融資を見送るケースがあります。



住宅ローン審査を通過するための対策

過去の支払い遅延に心当たりがある人や、スーパーホワイトに該当する人は、事前準備が重要です。まずは信用情報機関へ開示請求を行い、自身の情報を正確に把握しましょう。

開示請求は、株式会社シー・アイ・シー（CIC）や株式会社日本信用情報機構（JICC）といった信用情報機関では、数百円から千円程度の手数料で請求できます。過去の支払い履歴が一覧で確認できるため、心配な人はおすすめです。

もし、異動情報が残っている場合は、その記録が消える時期を待ってからローンを申し込む必要があります。一方、スーパーホワイトの場合は、高額なローンの前にクレジットカードを作成するのが有効です。

光熱費などの支払いにクレジットカードを利用し、半年から1年程度、遅延なく支払い実績を積み上げることで信用を構築できます。



若気の至りを放置せず、正しい信用情報管理を

年収600万円で勤続10年以上という条件がそろっていても、携帯端末の分割払いの遅延といった過去の小さなミスや、利用履歴がないスーパーホワイト状態が原因で、ローン審査に落ちる可能性があります。

住宅購入という大きな目標を前にしてつまずかないためにも、まずは自身の信用情報を確認することが重要です。クレジットカードを持っていない場合は、少額利用から実績を積み上げていきましょう。

信用情報の管理を行ってから、万全の状態でローン審査に臨んでみてください。



出典

一般社団法人全国銀行協会 登録情報開示報告書の見方

株式会社日本信用情報機構 信用情報記録開示書の見方について

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー