ヤクルトが予想を覆すスタートダッシュを切った。２０１０年以来１６年ぶりの開幕３カード連続勝ち越し。開幕５連勝を含む７勝１敗で単独首位に立つ。今季から指揮を執る池山隆寛監督（６０）は変幻自在のタクトを繰り出し、それがズバッとはまっている。固定観念にとらわれない“イケヤマジック”とは−。７日から敵地に乗り込んでの阪神３連戦を前に、ツバメ軍団の強さの秘密を追ってみた。

池山監督は斬新な采配を多く繰り出し、それが的中している。打順の組み方も決して固定観念にとらわれない。

３番には捕手を固定。好打者の古賀だけではなく３年目の鈴木叶も３番だ。２０歳で経験も浅い鈴木叶が先発マスクならば、下位打線に置くのが従来の発想だが「３番で打撃の方もライバル心を持ってもらえればという思い」。開幕前には野手のレギュラー争いを白紙にした。捕手陣の競争も激化させ、鈴木叶の向上心にも火をつけ、開幕２戦目の２安打１打点の躍動を後押しした。

手探りで試し、起用しながら育てていく−。その典型的な例は俊足が売りの岩田だ。当初は１、２番で起用する構想だったがオープン戦で結果が出ず、開幕は７番に入れた。その後の打順は５番か６番。韋駄天（いだてん）が盗塁で相手を揺さぶり攻撃の起点となって、リードオフマン・長岡との“ダブル１番”を形成している。

多用している「８番・投手」も考え抜かれた作戦だ。９番に野手を置くことで続く１番から好機が拡大し、２番に据えた強打者・サンタナに回すことができる。松元ヘッドは「９番、１番が出塁してサンタナがチャンスを広げたり、ランナーをかえす。サンタナの前にランナーがいる状態をつくりたい」と説明する。

主砲の村上が米大リーグ、ホワイトソックスに移籍し、山田ら野手の主力は故障で離脱中。“苦肉の策”でもあるが、打順の並びを工夫して得点につなげている。それも下馬評を覆すスタートダッシュで単独首位をキープしている要因だ。

選手について、かねて「いろんな可能性を秘めている。楽しみ」と語ってきた池山監督。６年間の２軍監督を経験し、１軍メンバーはほとんどが教え子。性格も特長も熟知しているからこそ可能な変幻自在のタクトだ。

７日からは敵地・甲子園で昨季王者である阪神との３連戦に挑む。虎にとっても今季の聖地初戦で「独特の空気がある。応援がすごい。大合唱になるよ」と警戒。「阪神さんの上に立たないと『優勝』の２文字は見えない」と決意を口にする。兵庫県出身の将にとって甲子園での初采配。今後の“イケヤマジック”さく裂も楽しみだ。（デイリースポーツ・伊藤玄門）