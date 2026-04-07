【記録更新中！11年連続のホンダNボックス】2026年3月期および2025年度 軽自動車新車販売の車名別ランキング
2026年3月期および2025年度における軽自動車新車販売の車名別ランキング
全国軽自動車協会連合会は、2026年3月期および2025年度（2025年4月〜2026年3月）における軽自動車新車販売の車名別ランキングを発表した。
【画像】ホンダNボックス・カスタムに登場した、内外装を質感の高いブラックアクセントで仕立てた『ブラックスタイル』 全16枚
2026年3月期 軽自動車通称名別新車販売トップ10
1位 ホンダNボックス：2万1342台
2位 スズキ・スペーシア：1万6039台
3位 ダイハツ・ムーヴ：1万4690台
4位 ダイハツ・タント：1万4393台
5位 日産ルークス：1万1768台
6位 スズキ・ハスラー：9225台
7位 三菱デリカミニ/eK：8353台
8位 スズキ・ワゴンR：6792台
9位 ダイハツ・ミラ：6432台
10位 日産デイズ：5433台
2025年度 軽自動車通称名別新車販売トップ10
唯一2万台超を記録したホンダNボックス。写真はカスタムの特別仕様車『ブラックスタイル』。 ホンダ
1位 ホンダNボックス：19万8893台
2位 スズキ・スペーシア：16万3054台
3位 ダイハツ・ムーヴ：13万2969台
4位 ダイハツ・タント：12万4103台
5位 スズキ・ハスラー：8万7529台
6位 日産ルークス：8万95台
7位 スズキ・ワゴンR：7万429台
8位 三菱デリカミニ/eK：6万4079台
9位 ダイハツ・ミラ：5万5792台
10位 スズキ・アルト：5万5240台
2026年3月期の軽自動車の車名別ランキングは、前年同月比9.7％減ながらも唯一2万台超の2万1342台を記録したホンダNボックスが5カ月連続でのトップに輝く。
続く第2位には同2.6％減であったものの、1万6039台を販売したスズキ・スペーシアが、第3位には同53.4％増の1万4690台を達成したダイハツ・ムーヴが、第4位には同19.8％増の1万4393台を売り上げたダイハツ・タントが前月と同位で入った。
注目モデルの動き
昨年10月に販売を開始した日産の軽スーパーハイトワゴンの新型ルークスは前年同月比40.8％増の1万1768台を達成して第5位に、同じく昨年10月に販売を開始した新型の三菱デリカミニ/eKは同54.1％増の8353台を記録して第7位にランクイン。
一方、昨年9月に電気自動車のN one e:の販売を開始したホンダN oneは、同0.1％減の1672台にとどまり、また、軽EVのカテゴリーではマイナーチェンジ直前ということもあって日産サクラが同52.2％減の959台、三菱eKクロスEVが同24.1％減の104台と低迷。
2月に販売を開始したダイハツ・e-ハイゼット カーゴ/e-アトレー（写真）は70台にとどまった。 ダイハツ
EVモデルのe:を含むホンダN Vanも、同12.6％減の2572台と伸び悩む。さらに、本年2月に販売を開始したEVバンのダイハツ・e-ハイゼット カーゴ/e-アトレーは、2車種合計の月間販売目標の300台には届かず70台にとどまった。
対して販売強化と納車促進を図った三菱ミニキャブEVは同347.4％増の953台を成し遂げ、また本年1月にマイナーチェンジを果たした軽トラックのスズキ・キャリイは同11.2％増の6484台を達成する。
そして、本年8月下旬をもって生産の終了を予告するダイハツ・コペンは駆け込み需要もあって同83.4％増の664台を記録した。
なお、登録車と軽自動車を合わせた2026年3月期の車名別ランキングのトップ5は、ホンダNボックスが5カ月連続での首位に立ち、以降はスズキ・スペーシア、ダイハツ・ムーヴ、ダイハツ・タント、トヨタ・ヤリスの順で続く。
月間販売台数1万台超えは、前月から5車種増えて10車種という結果となった。
一方、2025年度の軽自動車の車名別ランキングは、ホンダNボックスが11年連続での首位に就き、以降はスズキ・スペーシア、ダイハツ・ムーヴ、ダイハツ・タント、スズキ・ハスラーの順で並ぶ。
また、登録車と軽自動車を合わせた2025年度の車名別ランキングは、ホンダNボックスが5年連続でのトップに輝き、以降はスズキ・スペーシア、トヨタ・ヤリス、ダイハツ・ムーヴ、トヨタ・カローラという順位となった。