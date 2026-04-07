2026年3月期および2025年度における軽自動車新車販売の車名別ランキング

全国軽自動車協会連合会は、2026年3月期および2025年度（2025年4月〜2026年3月）における軽自動車新車販売の車名別ランキングを発表した。

【画像】ホンダNボックス・カスタムに登場した、内外装を質感の高いブラックアクセントで仕立てた『ブラックスタイル』 全16枚

2026年3月期 軽自動車通称名別新車販売トップ10

1位 ホンダNボックス：2万1342台

2位 スズキ・スペーシア：1万6039台

3位 ダイハツ・ムーヴ：1万4690台

4位 ダイハツ・タント：1万4393台

5位 日産ルークス：1万1768台

6位 スズキ・ハスラー：9225台

7位 三菱デリカミニ/eK：8353台

8位 スズキ・ワゴンR：6792台

9位 ダイハツ・ミラ：6432台

10位 日産デイズ：5433台

2025年度 軽自動車通称名別新車販売トップ10



唯一2万台超を記録したホンダNボックス。写真はカスタムの特別仕様車『ブラックスタイル』。 ホンダ

1位 ホンダNボックス：19万8893台

2位 スズキ・スペーシア：16万3054台

3位 ダイハツ・ムーヴ：13万2969台

4位 ダイハツ・タント：12万4103台

5位 スズキ・ハスラー：8万7529台

6位 日産ルークス：8万95台

7位 スズキ・ワゴンR：7万429台

8位 三菱デリカミニ/eK：6万4079台

9位 ダイハツ・ミラ：5万5792台

10位 スズキ・アルト：5万5240台

2026年3月期の軽自動車の車名別ランキングは、前年同月比9.7％減ながらも唯一2万台超の2万1342台を記録したホンダNボックスが5カ月連続でのトップに輝く。

続く第2位には同2.6％減であったものの、1万6039台を販売したスズキ・スペーシアが、第3位には同53.4％増の1万4690台を達成したダイハツ・ムーヴが、第4位には同19.8％増の1万4393台を売り上げたダイハツ・タントが前月と同位で入った。

注目モデルの動き

昨年10月に販売を開始した日産の軽スーパーハイトワゴンの新型ルークスは前年同月比40.8％増の1万1768台を達成して第5位に、同じく昨年10月に販売を開始した新型の三菱デリカミニ/eKは同54.1％増の8353台を記録して第7位にランクイン。

一方、昨年9月に電気自動車のN one e:の販売を開始したホンダN oneは、同0.1％減の1672台にとどまり、また、軽EVのカテゴリーではマイナーチェンジ直前ということもあって日産サクラが同52.2％減の959台、三菱eKクロスEVが同24.1％減の104台と低迷。



2月に販売を開始したダイハツ・e-ハイゼット カーゴ/e-アトレー（写真）は70台にとどまった。 ダイハツ

EVモデルのe:を含むホンダN Vanも、同12.6％減の2572台と伸び悩む。さらに、本年2月に販売を開始したEVバンのダイハツ・e-ハイゼット カーゴ/e-アトレーは、2車種合計の月間販売目標の300台には届かず70台にとどまった。

対して販売強化と納車促進を図った三菱ミニキャブEVは同347.4％増の953台を成し遂げ、また本年1月にマイナーチェンジを果たした軽トラックのスズキ・キャリイは同11.2％増の6484台を達成する。

そして、本年8月下旬をもって生産の終了を予告するダイハツ・コペンは駆け込み需要もあって同83.4％増の664台を記録した。

なお、登録車と軽自動車を合わせた2026年3月期の車名別ランキングのトップ5は、ホンダNボックスが5カ月連続での首位に立ち、以降はスズキ・スペーシア、ダイハツ・ムーヴ、ダイハツ・タント、トヨタ・ヤリスの順で続く。

月間販売台数1万台超えは、前月から5車種増えて10車種という結果となった。

一方、2025年度の軽自動車の車名別ランキングは、ホンダNボックスが11年連続での首位に就き、以降はスズキ・スペーシア、ダイハツ・ムーヴ、ダイハツ・タント、スズキ・ハスラーの順で並ぶ。

また、登録車と軽自動車を合わせた2025年度の車名別ランキングは、ホンダNボックスが5年連続でのトップに輝き、以降はスズキ・スペーシア、トヨタ・ヤリス、ダイハツ・ムーヴ、トヨタ・カローラという順位となった。