小林夢果、ルーキー松原柊亜、大山志保ら8名が通過 富士フイルム・スタジオアリス女子のマンデー実施
＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン 事前情報◇6日◇石坂ゴルフ倶楽部(埼玉県)◇6580ヤード・パー72＞今週10日に開幕する大会の出場権をかけた主催者推薦選考会（マンデートーナメント）が、6日、石坂ゴルフ倶楽部で行われ、8名が本戦に進出した。
【写真】ルーキー松原柊亜のドレス姿が大人びていてやばい！
プロ、アマ合わせ95人が出場した選考会では、5アンダーをマークした小林夢果がトップ通過。QTランク51位で今季を迎えた小林は、先週の「ヤマハレディースオープン葛城」（51位タイ）に続き、今季3試合目の出場となる。「ショットが安定していて、パッティングも入ってくれた。グリーンが難しかったので、本戦では3パットしないよう手前から攻めて、きょうよりいいスコアを目指して頑張ります」と意気込んだ。この他、4アンダー・2位の小俣柚葉や、3アンダーグループの3位・山路晶、4位・松原柊亜、5位・藤田かれん、6位のアマチュア新谷芽々も本戦出場権を獲得。また2アンダーの7位・小野ひろむに続き、同スコアの8位でツアー通算18勝の大山志保も通過した。難病と闘う大山は、2週前の「アクサレディス」で10カ月ぶりのツアー出場を果たし、31位という結果を残した。「5回目の挑戦で初めて選考会に通りました。最高です。4年前、足が痛かったときに、このコースで6位だったので、思い入れもあって絶対出場したいって思っていた。アクサレディスのときよりショットも良くなってきているので、ギャラリーの方に少しでも喜んでもらえるような、頑張っている姿を見てもらえたらいいなと思います」と、活躍を期す。10日に開幕する大会には、昨季女王の佐久間朱莉や、先週優勝の高橋彩華、今季1勝の菅楓華らをはじめ、米ツアー組からも渋野日向子、竹田麗央、岩井明愛、岩井千怜が出場する。賞金総額は1億円、優勝者は1800万円を手にする。
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