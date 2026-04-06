タレントのマツコ・デラックスが６日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜・午後１０時）を欠席。３月１６日の放送回から４週連続のお休みとなった。

２時間ＳＰの今回も冒頭、ともにＭＣを務める「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ」村上信五が１人でスタジオに登場。登場早々、女性中心の観客の大歓声に迎えられた村上は「もう、僕に言わんと、マツコに届けてあげてください、それは」と一言。マツコの席に「マツコ・デラックス」と大書された、おなじみの大きなダルマを運ぶと「ダルマ、もうデフォルトで置いといてくれへん？ これ、一番無駄な時間やと思うで」と、こぼした。

マツコは２月９日に生放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に入院先から電話出演。首の脊髄を手術して入院中であることを報告し「脊髄をね、首の脊髄が圧迫されちゃって、手足にしびれが出ちゃって、病院に行ったら『急いで手術をした方がいい』と言われて、すでに手術が終わって、入院しているのよ」と説明していた。

「夜ふかし」では１６日の放送で、村上がマツコについて「元気にはしとるんですよ。首から下は、むちゃくちゃ元気やと。きょうの（収録の）前にもメールしとって。『首から下は元気や、元気や』って言うてんねんけど…オペ終わって、そこ（手術台）からベッドに移る時に、その移動が、引っ越し屋がベッド移す時みたいやったっていう。いる！？その情報って」とマツコとのやり取りを明かし「ただ、そのくらい元気やで、ということだけはお伝えしときますんで」と話していた。