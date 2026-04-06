伝説の「迷機」が13年ぶりに復活。走る掃除用具RC「SUGOIモップ！」＆「ゴミバGO！」が発売中
【おもしろIR SUGOIモップ！】 【おもしろIR ゴミバGO！】 3月下旬 発売 価格：各3,608円
3月下旬 発売 【【京商エッグ】おもしろIR SUGOIモップ！】
3月下旬 発売 【【京商エッグ】おもしろIR ゴミバGO！】
京商は、トイレーベル「京商エッグ」より、赤外線コントロールモデル「おもしろIR SUGOIモップ！」および「おもしろIR ゴミバGO！」の2機種を3月下旬に発売した。価格は各3,608円。
「おもしろIR SUGOIモップ！」は操縦するハンディモップをコンセプトとしたRC。 モップ部分は本体から取り外して水洗いが可能。前後進と左右旋回のシンプル操作で走らせることができる。
「おもしろIR ゴミバGO！」は「ゴミ箱が我々の方へ歩み寄ってくれてもイイのでは？」という疑問から生まれたRC。爽やかな水色のカラーリングと滑らかなフォルムで、不要な物を入れればゴミ箱に、プレゼントを忍ばせればサプライズのマシンとして活用できる。
おもしろIR SUGOIモップ！
3月下旬 発売
価格：3,608円
おもしろIR ゴミバGO！】
3月下旬 発売
価格：各3,608円