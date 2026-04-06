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知らないと100万円損する？退職は「65歳で切るな」年金と失業手当を両取りする最適なタイミングとは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元教員でFPの秋山ひろ氏が、YouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」で、「【制度の盲点】長く働きたくないあなたへ…退職日は65歳で切るな！64歳11ヶ月で手取りが激変する理由【失業保険が変わる】」と題した動画を公開。

年金と失業手当の複雑な関係を解き明かし、退職のタイミング次第で手取り額が大きく変わる可能性について解説した。



近年、65歳以降も働く人が増加傾向にある。総務省の2024年のデータによれば、65歳から69歳で働く人は53%にのぼる。

しかし、体力的な問題などから、一度退職して失業手当を受け取りながら、少し休んでから次のキャリアを考えたいという人も少なくないだろう。

動画では、この失業手当と年金の関係性に着目し、最も賢く手当を受け取る方法が紹介されている。



秋山氏はまず、失業手当の基本として3つのポイントを挙げる。

第一に、雇用保険の加入期間が長いほど多くもらえること（最大で20年以上加入の場合150日分）。

第二に、退職理由によって給付日数が変わること。

そして第三の最も重要な点として、「年金と失業手当は同時に受け取れない」という原則を強調した。年金の繰り上げ受給をしている場合でも、失業手当を受け取っている期間は年金の支給が停止されてしまうという。



この原則には、退職する年齢によって大きな違いが生まれる。65歳未満で退職した場合は「失業手当」の対象となるが、65歳以上で退職した場合は「高年齢求職者給付金」という制度に切り替わる。

後者は年金と同時に受け取れるものの、給付日数が最大でも50日分と大幅に減少してしまう。



これらの制度の仕組みを利用し、両方のメリットを享受できるのが「64歳11ヶ月」での退職だと秋山氏は解説する。

このタイミングで退職すれば、最大150日分の「失業手当」を受け取る権利を確保できる。そして、65歳になり年金の受給が開始されてから失業手当の申請を行うことで、年金の支給を停止されることなく、失業手当も満額受け取れるというのだ。

定年退職の場合、受給期間を最大2年まで延長できる特例も活用できるため、焦って求職活動をする必要もない。



わずか数日の違いで、受け取れる金額が100万円以上変わる可能性もあるこの方法。秋山氏は「制度を知っておくことで、賢く失業手当を受け取ることができる」と述べ、退職を考えている人は自身の状況に合わせて最適なタイミングを見極めることの重要性を説いた。