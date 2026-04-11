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さざえ氏が自身のYouTubeチャンネルで「【26卒】ついに退職者が…？新卒入社2日目の感想コメントまとめ！」を公開した。新卒応援チャンネル【さざえ】として活動する同氏が、入社直後の新入社員から寄せられたリアルな声を紹介し、一部のブラック企業に見られる理不尽な実態に対して驚きと怒りを交えて語っている。



動画では、新入社員が直面した過酷なエピソードが次々と読み上げられた。ある新入社員からは、業務で使用するパソコンの購入費用を会社が半分負担する代わりに、3年間の分割払いで給与から天引きされる仕組みになっており、「3年は仕事を辞められない環境になった」との報告が寄せられる。これに対し、さざえ氏は「10万円ポンと出さないといけないんだ」「えぐいな」と絶句し、理不尽な制度に同情を寄せた。



さらに、求人情報と実際の労働条件が異なるケースも紹介。「年間休日119日、完全週休2日制」と聞いていたにもかかわらず、契約書では「年間休日105日、週休2日制」に変更されていたという悲痛な訴えに対し、さざえ氏は「会社って嘘つくんだよな」と憤りを見せる。「不信感が生まれている時点で楽しく働ける可能性は薄い」といったコメントを紹介し、早期の転職活動も視野に入れるよう現実的なアドバイスを送った。



そして、タイトルにもある「退職者」に関するエピソードが伏線として回収される。別の新入社員は、入社2日目に社訓を大声で叫ぶよう強要され、大泣きしながら叫んだところ、社長から怒鳴られたという。精神的苦痛からその日の定時後に退職を申し出ると、「こんなやつお前が初めてだ」と言われた上に、3時間も説教されたという顛末が明かされた。さざえ氏は「もう無理ですって言って辞めさせてください」などのコメントを紹介し、新入社員の過酷な状況がうかがえるエピソードとして取り上げた。