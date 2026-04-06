14万回表示され2.4万「いいね」を集めているのは、魚が焼けるのを今か今かと待っている猫ちゃんの様子。グリルをじっと見つめる姿に、視聴者からは「真剣な顔、かわいいですね」「お魚もらえるかなってワクワクですね」などのコメントが寄せられています。

【写真：キッチンを見たら、『猫とパパ』がいっしょに……心温まる光景】

パパさんと一緒に

Threadsアカウント「あやの」さんが投稿したのは、茶トラ猫のチタちゃんが魚焼きグリルの前で真剣な顔をしている姿。グリルからよほどいい匂いがしていたのでしょう。「焼けたかな」「もう食べられるかな」と考えていたようです。

グリルの前なんて猫ちゃんには危険では？と思われますが、実はその場にはパパさんもいたとのこと。チタちゃんをしっかり抱っこして、手を出さないように両手をぎゅっと握って、ふたりで魚が焼けるのを見ていたそうです。

魚は食べられた？

パパさんと仲良く魚が焼けるのを待っていたチタちゃんですが、残念ながら今回は味付けをしてしまっていたため食べられなかったとのこと…！「ずっと待ってたのに！」とご機嫌を損ねてしまったようで、おやつをあげて許してもらったそうです。

次に味付けをしていない魚を焼く機会があれば、チタちゃんがじっくり火加減を見守ってくれそうですね。飼い主さんと一緒に食卓を囲める日が来ますように。

ノタちゃんとも仲良し

パパさんと仲良くグリルを見守っていたチタちゃんですが、兄弟猫のノタちゃんとももちろん仲良しなのだそう。2022年生まれの兄弟猫は、ふたりとも薄い茶色のトラ柄。そっくりですが、チタちゃんのほうが白い部分が多いとのことです。

兄弟が抱き合うようにくっついて眠る姿は、まさに天使。お互いを慈しみ合うような姿に、飼い主さんご夫婦はいつも癒されているそうですよ。これからもご家族全員で仲睦まじく、長い時間をともに過ごせますように！

投稿には、視聴者から「猫ちゃんのおててが火傷しないように守ってあげてて優しい旦那さま」「猫抱きのプロですね笑」と、パパさんへのメッセージも届いていました。

Threadsアカウント「あやの」さんは、チタちゃんとノタちゃんへの愛があふれる投稿をされています。微笑ましい兄弟猫の姿は癒されたいときに必見です。

写真・動画提供：Threadsアカウント「あやの」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。